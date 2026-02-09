JÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°1½µÌÜ¤Ï7»î¹ç¤ÇPKÀï!! ¥¨¥ó¥É·è¤á¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤¬½ÅÍ×? ¹âÂÎÏ¢¤È¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï?
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×³«ËëÀá¤¬6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç3»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ëÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Âç²ñµ¬Äê¤Ë¤è¤ê°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëPKÀï¤¬7»î¹ç¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡È¾Ç¯´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤¬¡¢PKÀï¤ò¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÄÉ²Ã¤Ç¤µ¤é¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£³«ËëÀá1ÆüÌÜ¤Î6Æü¤Ë¤ÏJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.ÂÐ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢1-1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ò¿À¸Í¤¬4-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡PKÀï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¥ë¡¼¥ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Î±þ±çÃæ¿´Éô¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÁê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤¬PKÀï¤Î·ë²Ì¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏµþÅÔÂÐ¿À¸Í¤Î¤Û¤«FCÅìµþÂÐ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÂÐ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î4»î¹ç¤ÇPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ëÂ¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Ê¡²¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¤¶¤ï¡Ä¡×¤äÂç¤¤ÊÌð°õ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î³Ý¤±Êý¤â¹Ô¤Ã¤ÆSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÊ¡²¬¤Ï³«ËëÀá¤ÇÍ£°ì6¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À·ãÆ®¤ÎËö¤Ë²¬»³¤òPK6-5¤Ç²¼¤·¤¿¡£
¡¡J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÂÐACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢FCº£¼£ÂÐ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢FCÎ°µåÂÐ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î3»î¹ç¤ÇPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î3»î¹ç¤ÏJ1¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ëÂ¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÈØÅÄÂÐÄ¹Ìî¤ÏÄ¹Ìî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÜÀþ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤1³¬ÀÊ¤ÏÈØÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈØÅÄ¤¬¾¡Íø¡£º£¼£ÂÐ¶âÂô¤â¶âÂô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤À¤Ã¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¿¿Î¢¤Ïº£¼£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ê¥¢¤Çº£¼£¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Î°µåÂÐÄ»À´¤âÄ»À´¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÄ»À´¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÏÌµ¿Í¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤ÇÎ°µå¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Å¤é¤¤²ñ¾ì¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªPKÀï¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬FCÅìµþÂÐ¼¯Åç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç2²óPKÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤È¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÇÔÀï¡£º£Âç²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ÎPKÀï¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏPKÀï¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆJ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ä¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÇPKÀï¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¹âÂÎÏ¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ÆÁª¼ê¤Î½Ð¿È¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤âPKÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ëºÝ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡³«ËëÀá¤Ç¤Ï¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤¬22¿ÍÅÐ¾ì¤·¤Æ16¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï72.7%¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤ò´Þ¤à¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤Ï29¿Í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ23¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï79.3%¡¢³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï17¿Í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ16¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï94.1%¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï80.9%¤Ç¡¢³«ËëÀá»þÅÀ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤¬¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¼Ô¤è¤ê¤âÀ®¸ùÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÈ³°¤ò½ü¤¤¤Æ¥»¡¼¥Ö¤·¤¿GK¤Ï5¿Í¡£¹Åç³§¼Â¹â½Ð¿È¤Î¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¤È±ºÏÂÅì¹â½Ð¿È¤ÎÈØÅÄGKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ËÜ¡¢½é¼Ç¶¶ËÜ¹â½Ð¿È¤Î²¬»³GKúðÅÄÂÀÏº¡¢»¥ËÚU-18½Ð¿È¤Îº£¼£GK»³ËÜÆ©°á¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎFCÅìµþGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ËÜ»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Áª¼êÌ¾²£¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¡¢⭐︎=Àè¹¶
¢¦µþÅÔ 1-1(PK1-4) ¿À¸Í⭐︎
µþÅÔGKÂÀÅÄ³Ù»Ö(¶Ç¹â)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö
¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé(¹Åç³§¼Â¹â)/3ËÜ2¥»¡¼¥Ö
µþÅÔÀ®¸ù:MF±üÀî²íÌé(µþÅÔU-18)
µþÅÔ¼ºÇÔ:FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(³¤³°)¡¢DF¿Ü³±ÑÂç(ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â)
¿À¸ÍÀ®¸ù:FWÉðÆ£²Åµª(FCÅìµþU-18)¡¢DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë(³¤³°)¡¢MFÀð¸¶µ®¹¨(CÂçºåU-18)¡¢MF¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥(³¤³°)
¿À¸Í¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¢¦FCÅìµþ 1-1 (PK5-4) ¼¯Åç⭐︎
FCÅìµþGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å(³¤³°)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö
¼¯ÅçGKÁáÀîÍ§´ð(¶Í°þ³Ø±à¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
FCÅìµþÀ®¸ù:DF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä(³¤³°)¡¢MF¶¶ËÜ·ý¿Í(FCÅìµþU-18)¡¢MF»³ÅÄÉö´î(µþÅÔU-18)¡¢DF¶¶ËÜ·ò¿Í(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþU-18)
FCÅìµþ¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¼¯ÅçÀ®¸ù:MF¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á(³¤³°)¡¢DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(ÂçÄÅ)¡¢DF¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó(³¤³°)¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(³¤³°)
¼¯Åç¼ºÇÔ:DF¾®ÃÓÎ¶ÂÀ(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
¢¦⭐︎CÂçºå 0-0 (PK4-5) GÂçºå
CÂçºåGK¥¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó(³¤³°)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
GÂçºåGKÅì¸ý½ç¾¼(ÍìÆî¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
CÂçºåÀ®¸ù:MFÃæÅç¸µÉ§(CÂçºåU-18)¡¢DF¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥º(³¤³°)¡¢MFÅÄÃæ½ÙÂÁ(ÍúÀµ¼Ò¹â)¡¢FW¥¤¥§¥ó¥®¡¦¥¯¥·¥Ë(³¤³°)
CÂçºå¼ºÇÔ:MFºåÅÄßººÈ(Åì»³¹â)
GÂçºåÀ®¸ù:FW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê(³¤³°)¡¢FW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È(³¤³°)¡¢MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(ÇðU-18)¡¢MF°ÂÉôÉ¢ÅÍ(FCÅìµþU-18)
GÂçºå¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¢¦⭐︎Ê¡²¬ 1-1 (PK6-5) ²¬»³
Ê¡²¬GK¾®ÈªÍµÇÏ(ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹)/7ËÜ0¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°
²¬»³GKúðÅÄÂÀÏº(½é¼Ç¶¶ËÜ¹â)7ËÜ1¥»¡¼¥Ö
Ê¡²¬À®¸ù:MFËÌÅçÍ´Æó(Ê¡²¬U-18)¡¢DF¾åÅçÂóÌ¦(ÇðU-18)¡¢MFÁ°ÅÄ²÷(Âç¼êÁ°¹â¾¾¹â)¡¢FW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£(³¤³°)¡¢FWº´Æ£ñ¥Ç·²ð(Ë²æÆ¹â)¡¢DFÁ°ÅèÍÎÂÀ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)
Ê¡²¬¼ºÇÔ:DF¶¶ËÜÍª(Ä»À´U-18)
²¬»³À®¸ù:FW¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý(³¤³°)¡¢MF»³º¬±Ê±ó(¹Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÆ£°æ³¤ÏÂ(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢MFµÜËÜ±Ñ¼£(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)¡¢MF¾®ÁÒ¹¬À®(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)
²¬»³¼ºÇÔ:FW²ÏÌî¹§ÂÁ(»³¸ýU-18)¡¢DF¹©Æ£¹§ÂÀ(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)
¢¦ÈØÅÄ 0-0 (PK4-2) Ä¹Ìî⭐︎
ÈØÅÄGKÀîÅç±Ê»Ì(±ºÏÂÅì¹â)/4ËÜ2¥»¡¼¥Ö
Ä¹ÌîGKÅÄ¿¬·ò(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö
ÈØÅÄÀ®¸ù:FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È(³¤³°)¡¢MF¶â»ÒÂçµ£(»ÔÎ©Á¥¶¶¹â)¡¢MF°æ¾åÄ¬²»(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢DF¾¾¸¶¹¡(ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â)
ÈØÅÄ¼ºÇÔ:¤Ê¤·
Ä¹ÌîÀ®¸ù:FWÀ¶¿åÁóÂÀÏ¯(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢MFÆ£Àî¸×ÂÀÏ¯(ÅìÊ¡²¬¹â)
Ä¹Ìî¼ºÇÔ:MFÌîÅè·½¿Í(¿À¸Í¹ñºÝÂçÉí¹â)¡¢DFÉíÌÚÍºÌé(È¬ÀéÂå¹â)
¢¦⭐︎º£¼£ 0-0 (PK5-3) ¶âÂô
º£¼£GK»³ËÜÆ©°á(»¥ËÚU-18)/4ËÜ1¥»¡¼¥Ö
¶âÂôGK¾åÅÄ¼ù(¶âÂôU-18)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
º£¼£À®¸ù:MF¶ð°æÁ±À®(µþÅÔU-18)¡¢MF¿¹¹¸ÂÀ(Ì¾¸Å²°U-18)¡¢DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥´¥á¥¹(³¤³°)¡¢MF³á±ºÍ¦µ±(FCÅìµþU-18)¡¢DFÂ¹Âç²Ï(ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â)
º£¼£¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¶âÂôÀ®¸ù:¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯(³¤³°)¡¢DF»³ËÜµÁÆ»(ºîÍÛ¹â)¡¢FW¿ù±º¶³Ê¿(ÀÅ²¬³Ø±à¹â)
¶âÂô¼ºÇÔ:FWÇòÎØÃÏ·ÉÂç(¶Í°þ³Ø±à¹â)
¢¦Î°µå 2-2 (PK4-3) Ä»À´⭐︎
Î°µåGKº´Æ£µ×Ìï(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°
Ä»À´GKÀô¿¹ÎÃÂÀ(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
Î°µåÀ®¸ù:DFÎëÌÚ½çÌé(¶ÍÀ¸°ì¹â)¡¢FW¥«¥ë¡¦¥¸¥§¥Ë¥ó¥°¥¹(³¤³°)¡¢MFÀÐ±ºÂç²í(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢FW¾åÌîàö²ð(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)
Î°µå¼ºÇÔ:MFËÙÆâñ¥¿Í(ÆàÎÉ°é±Ñ¹â)
Ä»À´À®¸ù:MFÀ¾ß··òÂÀ(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)¡¢MF¾ëÄê´´Âç(»ÔÎ©Á¥¶¶¹â)¡¢MFÅÄÃæÍºÂç(¶Í¸÷³Ø±à¹â)
Ä»À´¼ºÇÔ:FWÎëÌÚÂçÃÚ(Ä»À´U-18)¡¢MF¾¾ËÜÆäÀ¸(CÂçºåU-18)
