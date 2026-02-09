¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×³«ËëÀá¤¬6Æü¤«¤é8Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç3»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ëÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢Âç²ñµ¬Äê¤Ë¤è¤ê°ú¤­Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëPKÀï¤¬7»î¹ç¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡È¾Ç¯´Ö¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢PKÀï¤ò¾¡Íø¤¹¤ë¤ÈÄÉ²Ã¤Ç¤µ¤é¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£³«ËëÀá1ÆüÌÜ¤Î6Æü¤Ë¤ÏJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°WEST¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.ÂÐ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯°ú¤­Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¡¢1-1¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ò¿À¸Í¤¬4-1¤ÇÀ©¤·¤¿¡£

¡¡PKÀï¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ë¤Ï¥Û¡¼¥à¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¾å¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê¤Ï¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ç·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¥ë¡¼¥ë¡£J¥ê¡¼¥°¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë³Æ¥Á¡¼¥à¤Î±þ±çÃæ¿´Éô¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÁê¼ê¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤¬PKÀï¤Î·ë²Ì¤Ë¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤½¤¦¤À¡£

¡¡¼ÂºÝ¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏµþÅÔÂÐ¿À¸Í¤Î¤Û¤«FCÅìµþÂÐ¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÂÐ¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÂÐ¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Î4»î¹ç¤ÇPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ëÂ¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Ê¡²¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø¥«¥¤¥¸¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡Ö¤¶¤ï¡Ä¡×¤äÂç¤­¤ÊÌð°õ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î³Ý¤±Êý¤â¹Ô¤Ã¤ÆSNS¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤ÎÊ¡²¬¤Ï³«ËëÀá¤ÇÍ£°ì6¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤À·ãÆ®¤ÎËö¤Ë²¬»³¤òPK6-5¤Ç²¼¤·¤¿¡£

¡¡J2¡¦J3É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄÂÐACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¡¢FCº£¼£ÂÐ¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢FCÎ°µåÂÐ¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î3»î¹ç¤ÇPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î3»î¹ç¤ÏJ1¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ëÂ¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¾¡Íø¤·¤¿¡£¤¿¤ÀÈØÅÄÂÐÄ¹Ìî¤ÏÄ¹Ìî¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥­¥Ã¥«¡¼¤ÎÌÜÀþ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤1³¬ÀÊ¤ÏÈØÅÄ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÈØÅÄ¤¬¾¡Íø¡£º£¼£ÂÐ¶âÂô¤â¶âÂô¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤À¤Ã¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¿¿Î¢¤Ïº£¼£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ê¥¢¤Çº£¼£¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£Î°µåÂÐÄ»À´¤âÄ»À´¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÄ»À´¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÀÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¥´¡¼¥ëÎ¢¤ÏÌµ¿Í¥¨¥ê¥¢¤È¤¤¤¦¤Ê¤«¤ÇÎ°µå¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¢¥¦¥§¡¼¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥­¥Ã¥«¡¼¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Å¤é¤¤²ñ¾ì¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ªPKÀï¤ÎºÎÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬FCÅìµþÂÐ¼¯Åç¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¶¯²½¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç2²óPKÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤È¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÇÔÀï¡£º£Âç²ñ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¿¿·õ¾¡Éé¤ÎPKÀï¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£¸å¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÏPKÀï¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥­¥Ã¥«¡¼¤¬¤¹¤Ù¤Æ¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¥­¥Ã¥«¡¼¤¬¤¹¤Ù¤ÆJ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤ä¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ê¤É¤ÇPKÀï¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¹âÂÎÏ¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÊý¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï³ÆÁª¼ê¤Î½Ð¿È¥Á¡¼¥à¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤âPKÀï¤ò´ÑÀï¤¹¤ëºÝ¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£

¡¡³«ËëÀá¤Ç¤Ï¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¤Î¥­¥Ã¥«¡¼¤¬22¿ÍÅÐ¾ì¤·¤Æ16¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï72.7%¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤ò´Þ¤à¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤Ï29¿Í¤¬¥­¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ23¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï79.3%¡¢³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï17¿Í¤¬¥­¥Ã¥«¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ16¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï94.1%¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï80.9%¤Ç¡¢³«ËëÀá»þÅÀ¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤¬¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¼Ô¤è¤ê¤âÀ®¸ùÎ¨¤Ç¾å²ó¤Ã¤¿¡£

¡¡ÏÈ³°¤ò½ü¤¤¤Æ¥»¡¼¥Ö¤·¤¿GK¤Ï5¿Í¡£¹­Åç³§¼Â¹â½Ð¿È¤Î¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¤È±ºÏÂÅì¹â½Ð¿È¤ÎÈØÅÄGKÀîÅç±Ê»Ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì2ËÜ¡¢½é¼Ç¶¶ËÜ¹â½Ð¿È¤Î²¬»³GKúðÅÄÂÀÏº¡¢»¥ËÚU-18½Ð¿È¤Îº£¼£GK»³ËÜÆ©°á¡¢´Ú¹ñ½Ð¿È¤ÎFCÅìµþGK¥­¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1ËÜ»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¢¨Áª¼êÌ¾²£¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¡¢⭐︎=Àè¹¶

¢¦µþÅÔ 1-1(PK1-4) ¿À¸Í⭐︎

µþÅÔGKÂÀÅÄ³Ù»Ö(¶Ç¹â)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö

¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé(¹­Åç³§¼Â¹â)/3ËÜ2¥»¡¼¥Ö

µþÅÔÀ®¸ù:MF±üÀî²íÌé(µþÅÔU-18)

µþÅÔ¼ºÇÔ:FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(³¤³°)¡¢DF¿Ü³­±ÑÂç(ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â)

¿À¸ÍÀ®¸ù:FWÉðÆ£²Åµª(FCÅìµþU-18)¡¢DF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë(³¤³°)¡¢MFÀð¸¶µ®¹¨(CÂçºåU-18)¡¢MF¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥­(³¤³°)

¿À¸Í¼ºÇÔ:¤Ê¤·

¢¦FCÅìµþ 1-1 (PK5-4) ¼¯Åç⭐︎

FCÅìµþGK¥­¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å(³¤³°)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö

¼¯ÅçGKÁáÀîÍ§´ð(¶Í°þ³Ø±à¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö

FCÅìµþÀ®¸ù:DF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä(³¤³°)¡¢MF¶¶ËÜ·ý¿Í(FCÅìµþU-18)¡¢MF»³ÅÄÉö´î(µþÅÔU-18)¡¢DF¶¶ËÜ·ò¿Í(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþU-18)

FCÅìµþ¼ºÇÔ:¤Ê¤·

¼¯ÅçÀ®¸ù:MF¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á(³¤³°)¡¢DF¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ(ÂçÄÅ)¡¢DF¥­¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó(³¤³°)¡¢FW¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é(³¤³°)

¼¯Åç¼ºÇÔ:DF¾®ÃÓÎ¶ÂÀ(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)

¢¦⭐︎CÂçºå 0-0 (PK4-5) GÂçºå

CÂçºåGK¥­¥à¡¦¥¸¥ó¥Ò¥ç¥ó(³¤³°)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö

GÂçºåGKÅì¸ý½ç¾¼(ÍìÆî¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°

CÂçºåÀ®¸ù:MFÃæÅç¸µÉ§(CÂçºåU-18)¡¢DF¥Ç¥£¥ª¥ó¡¦¥¯¡¼¥ë¥º(³¤³°)¡¢MFÅÄÃæ½ÙÂÁ(ÍúÀµ¼Ò¹â)¡¢FW¥¤¥§¥ó¥®¡¦¥¯¥·¥Ë(³¤³°)

CÂçºå¼ºÇÔ:MFºåÅÄßººÈ(Åì»³¹â)

GÂçºåÀ®¸ù:FW¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê(³¤³°)¡¢FW¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È(³¤³°)¡¢MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(ÇðU-18)¡¢MF°ÂÉôÉ¢ÅÍ(FCÅìµþU-18)

GÂçºå¼ºÇÔ:¤Ê¤·

¢¦⭐︎Ê¡²¬ 1-1 (PK6-5) ²¬»³

Ê¡²¬GK¾®ÈªÍµÇÏ(ÀçÂæ¥æ¡¼¥¹)/7ËÜ0¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°

²¬»³GKúðÅÄÂÀÏº(½é¼Ç¶¶ËÜ¹â)7ËÜ1¥»¡¼¥Ö

Ê¡²¬À®¸ù:MFËÌÅçÍ´Æó(Ê¡²¬U-18)¡¢DF¾åÅçÂóÌ¦(ÇðU-18)¡¢MFÁ°ÅÄ²÷(Âç¼êÁ°¹â¾¾¹â)¡¢FW¥·¥ã¥Ï¥Ö¡¦¥¶¥Ø¥Ç¥£(³¤³°)¡¢FWº´Æ£ñ¥Ç·²ð(Ë²æÆ¹â)¡¢DFÁ°ÅèÍÎÂÀ(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)

Ê¡²¬¼ºÇÔ:DF¶¶ËÜÍª(Ä»À´U-18)

²¬»³À®¸ù:FW¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý(³¤³°)¡¢MF»³º¬±Ê±ó(¹­Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÆ£°æ³¤ÏÂ(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢MFµÜËÜ±Ñ¼£(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)¡¢MF¾®ÁÒ¹¬À®(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)

²¬»³¼ºÇÔ:FW²ÏÌî¹§ÂÁ(»³¸ýU-18)¡¢DF¹©Æ£¹§ÂÀ(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)

¢¦ÈØÅÄ 0-0 (PK4-2) Ä¹Ìî⭐︎

ÈØÅÄGKÀîÅç±Ê»Ì(±ºÏÂÅì¹â)/4ËÜ2¥»¡¼¥Ö

Ä¹ÌîGKÅÄ¿¬·ò(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö

ÈØÅÄÀ®¸ù:FW¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È(³¤³°)¡¢MF¶â»ÒÂçµ£(»ÔÎ©Á¥¶¶¹â)¡¢MF°æ¾åÄ¬²»(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢DF¾¾¸¶¹¡(ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â)

ÈØÅÄ¼ºÇÔ:¤Ê¤·

Ä¹ÌîÀ®¸ù:FWÀ¶¿åÁóÂÀÏ¯(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢MFÆ£Àî¸×ÂÀÏ¯(ÅìÊ¡²¬¹â)

Ä¹Ìî¼ºÇÔ:MFÌîÅè·½¿Í(¿À¸Í¹ñºÝÂçÉí¹â)¡¢DFÉíÌÚÍºÌé(È¬ÀéÂå¹â)

¢¦⭐︎º£¼£ 0-0 (PK5-3) ¶âÂô

º£¼£GK»³ËÜÆ©°á(»¥ËÚU-18)/4ËÜ1¥»¡¼¥Ö

¶âÂôGK¾åÅÄ¼ù(¶âÂôU-18)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö

º£¼£À®¸ù:MF¶ð°æÁ±À®(µþÅÔU-18)¡¢MF¿¹¹¸ÂÀ(Ì¾¸Å²°U-18)¡¢DF¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥´¥á¥¹(³¤³°)¡¢MF³á±ºÍ¦µ±(FCÅìµþU-18)¡¢DFÂ¹Âç²Ï(ÀµÃÒ¿¼Ã«¹â)

º£¼£¼ºÇÔ:¤Ê¤·

¶âÂôÀ®¸ù:¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯(³¤³°)¡¢DF»³ËÜµÁÆ»(ºîÍÛ¹â)¡¢FW¿ù±º¶³Ê¿(ÀÅ²¬³Ø±à¹â)

¶âÂô¼ºÇÔ:FWÇòÎØÃÏ·ÉÂç(¶Í°þ³Ø±à¹â)

¢¦Î°µå 2-2 (PK4-3) Ä»À´⭐︎

Î°µåGKº´Æ£µ×Ìï(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°

Ä»À´GKÀô¿¹ÎÃÂÀ(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°

Î°µåÀ®¸ù:DFÎëÌÚ½çÌé(¶ÍÀ¸°ì¹â)¡¢FW¥«¥ë¡¦¥¸¥§¥Ë¥ó¥°¥¹(³¤³°)¡¢MFÀÐ±ºÂç²í(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢FW¾åÌîàö²ð(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç)

Î°µå¼ºÇÔ:MFËÙÆâñ¥¿Í(ÆàÎÉ°é±Ñ¹â)

Ä»À´À®¸ù:MFÀ¾ß··òÂÀ(À¶¿å¥æ¡¼¥¹)¡¢MF¾ëÄê´´Âç(»ÔÎ©Á¥¶¶¹â)¡¢MFÅÄÃæÍºÂç(¶Í¸÷³Ø±à¹â)

Ä»À´¼ºÇÔ:FWÎëÌÚÂçÃÚ(Ä»À´U-18)¡¢MF¾¾ËÜÆäÀ¸(CÂçºåU-18)