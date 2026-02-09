生チョコケーキ


【食べるのをガマンせず20kg痩せた！】食べ過ぎ対策にもお役立ち！ ささみで作る「鶏チリ丼」

時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。

自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。

この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。

※本記事はゆりな著の書籍『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』から一部抜粋・編集しました。

■生チョコケーキ

生クリーム不使用！濃厚ヨーグルトで作るしっとり生チョコケーキ

エネルギー 206kcal

たんぱく質 18.1g｜脂質 7g｜炭水化物 20.1g｜食物繊維 3.3g｜塩分 0.3g

レンチン時間

2分30秒

■使用器具

▶耐熱ボウル 中

直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）

▶耐熱ガラス容器

小サイズ：13cm×12.8cm×5.5cm（容量450ml）

もしくは

縦長サイズ：18.6cm×9.3cm×5.5cm（容量500ml）

材料（1人分）

ギリシャヨーグルト（脂肪ゼロ）……1個（100g）

純ココア……大さじ2

はちみつ……大さじ1

卵……1個

粉糖（お好み）……適量

作り方

1　ボウルに材料をすべて入れ、よく混ぜ合わせる。

2　耐熱容器にクッキングシートを敷き、1を流し入れて電子レンジ（600W）で2分30秒加熱する。お好みで粉糖をかける。

※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。

■レシピを参考にするときは

・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。

・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。

著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』