aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤ÎWINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿ー¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¹õÈ±¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê»Ñ¡£¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥ìー¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¥ìー¥¹¤Î¥¹¥«ー¥È¤È¤¤¤¦Áõ¤¤¤Ç¥¯¥ëー¥¶ー¤Ë¾è¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡¢Æ¬¤Ë¾è¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥Ýー¥º¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
8¡¢9ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤â¡£¥ì¥¤¥äー¥É¤·¤¿ÀÄ¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¤º¤é¤·¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¤ÏÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢12¡¢13ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥¿¥ª¥ë¤ò´¬¤¤¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ëー¤Ç¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê1ËçÌÜ¡Ë¤ò¸ø³«¡£Çò¤È¹õ¤Î¥É¥Ã¥ÈÊÁ¤Î¥Û¥ë¥¿ー¥Í¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ôー¥¹»Ñ¤Ç³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¤ê¡Ê4ËçÌÜ¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¤¤À¤ê¡Ê13ËçÌÜ¡Ë¡¢º½ÉÍ¤Ë¥Ïー¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡Ê2¡¢11ËçÌÜ¡Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤¹¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Î»Ñ¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
aespa¤Ï¡¢2·î7¡¦8Æü¤Ë¹á¹Á¤Ë¤Æ¡Ø2025 aespa LIVE TOUR -SYNK : aeXIS LINE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£¥¦¥£¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¹õÈ±¤Î¥·¥çー¥È¥Ü¥Ö¤È¡¢¥¨¥¯¥¹¥Æ¤òÉÕ¤±¤¿¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÇÆ±¤¸°áÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿2¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£