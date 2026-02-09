イノテック <9880> [東証Ｐ] が2月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比50.9％増の19.3億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の24億円→28億円(前期は17.5億円)に16.7％上方修正し、増益率が36.8％増→59.6％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.4億円→20.4億円(前年同期は10億円)に24.3％増額し、増益率が64.1％増→2.0倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の70円→75円(前期は70円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の11.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.9％→8.5％に急改善した。



株探ニュース

