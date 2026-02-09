アグレ都市デザイン <3467> [東証Ｓ] が2月9日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比23.6％増の16億円に伸び、通期計画の23.7億円に対する進捗率は5年平均の42.6％を上回る67.5％に達した。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.6％減の7.7億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比15.4％減の3.2億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.0％→6.4％に悪化した。



株探ニュース

