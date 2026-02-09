¥¸¥ª¥êー¥Ö£Ç¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò2¡ó¾åÊý½¤Àµ¡¢ÇÛÅö¤â2±ßÁý³Û
¡¡¥¸¥ª¥êー¥Ö¥°¥ëー¥× <3157> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ49.7¡óÁý¤Î21.8²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î28²¯±ß¢ª28.5²¯±ß(Á°´ü¤Ï27.7²¯±ß)¤Ë1.8¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬0.8¡óÁý¢ª2.6¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î14.5²¯±ß¢ª15²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï20.1²¯±ß)¤Ë3.4¡óÁý³Û¤·¡¢¸º±×Î¨¤¬27.9¡ó¸º¢ª25.4¡ó¸º¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤ËÈ¼¤¤¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î48±ß¢ª50±ß(Á°´ü¤Ï38±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ20.7¡óÁý¤Î8.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î1.0¡ó¢ª1.3¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
