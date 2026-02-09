£Ú£Å£Ô£Á¡¢º£´ü·Ð¾ï¤Ï28¡óÁý¤Ç2´üÏ¢Â³ºÇ¹â±×¡¢0.1±ßÁýÇÛ¤Ø
¡¡£Ú£Å£Ô£Á <6031> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬2·î9ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï3²¯6900Ëü±ß¤Î¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ê¡¢26Ç¯12·î´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ÏÁ°´üÈæ27.9¡óÁý¤Î4²¯7200Ëü±ß¤Ë¿¤Ó¤ò¸«¹þ¤ß¡¢2´üÏ¢Â³¤Ç²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ÏÁ°´üÈæ0.1±ßÁý¤Î4.5±ß¤ËÁýÇÛ¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï2²¯3000Ëü±ß¤Î¹õ»ú(Á°Ç¯Æ±°ì´ü´Ö¤Ï7100Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÉâ¾å¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÂ»±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±°ì´ü´Ö¤Î-23.2¡ó¢ª39.3¡ó¤ËµÞ²þÁ±¤·¤¿¡£
¡¡¢¨24Ç¯12·î´ü(6¥õ·î·è»»)¤¬·è»»´üÊÑ¹¹¤Î¤¿¤á¡¢Á°Ç¯Æ±´ü¤ËÆ±¤¸´ü´Ö¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤È¤ÎÈæ³Ó¤òÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
