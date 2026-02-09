明日2月10日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは浜辺美波、劇団ひとり、知念侑李・薮宏太（Hey! Say! JUMP）。

VTRでは、知らないと恐ろしい「食の危険」を紹介。高級旅館で優雅な食事を楽しんだ男性が救急搬送される。原因は体の中に大量にあるモノが入ったことだった。夫が妻のために作った料理。しかし、その手料理で一家は地獄をみる。夫がやってしまった調理のミスとは？

先週の2時間スペシャルで番組の後半からスタジオを盛り上げた新レギュラーの松島聡（timelesz）が、今回から本格的に通常回に登場！笑福亭鶴瓶からあらためて紹介された松島が大先輩の知念と薮を前に緊張していると明かし、「こっち（鶴瓶）に緊張してんじゃなくて？(笑)」と劇団ひとりからツッコまれ大慌てする一幕が。

また、知念に憧れて事務所に入った松島が知念の魅力を熱弁！さらに、薮との印象深い交流についても語る。

■ベトナムの思い出作りで浜辺美波に異変 劇団ひとり「炭水化物しか食べない」体験告白

今回は、ゲストが食にまつわるエピソードを披露。浜辺はベトナムで、あまり冷房の効いていないバスで7時間ほど放置したスターフルーツを思い出づくりに食べたという。「ちょっと酸っぱいかも」と思ったが、その後飛行機で異変が。トイレに立てるまである方法で必死に乗り越えた体験を語る。

劇団ひとりは炭水化物ダイエットで痩せる理由が信じられず、米や小麦粉なら「いくら食べても太らないだろって思っちゃって」と、逆に“炭水化物しか食べないダイエット”を実践。なんと1週間で体重が…驚きの結果で一同の笑いを誘う。

■食べ物の安全には慎重派！知念侑李が裏ワザ披露、薮宏太がマーボー豆腐作りで大失敗！

心配性で食べ物の安全には気をつけているという知念。海外に行った際、どんなものか分からない食べ物があると最初にメンバーに食べてもらうと明かし、その真相を初めて知った薮のリアクションは!?

一方、たまに料理をするという薮は、過去にマーボー豆腐を作ろうとしたが水で溶くことを知らず、片栗粉を粉のまま投入！大失敗した経験を振り返る。