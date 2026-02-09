若作りに見えず、ちゃんと今っぽい。40代・50代の肌と顔立ちに効く“春ピンク×多幸感メイク”
春に向けてピンクメイクが気になる一方で「甘くなりすぎそう」「若作りに見えそう」とためらってしまう40代・50代も少なくありません。でも2026春のトレンドは、無理に盛らず、顔立ちや肌に自然な幸福感を宿す“多幸感メイク”。大人世代こそ似合うのは、控えめなのに今っぽい春ピンクです。そこで今回は、肌・目元・唇のバランスに着目しながら、若作りに見えず自然に印象アップできる“春ピンク×多幸感メイク”におすすめのコスメを紹介します。
肌は“隠す”より“整える”。薄膜ツヤで今っぽい多幸感ベースに
大人メイクの土台となるのは、やはり肌。シミやくすみを隠そうと重ねすぎると、厚塗り感が出て老け見えにつながります。そこで意識したいのが、ハイカバーでも軽やかに仕上がる薄膜ツヤ肌。アンドビーのツヤタイプのクッションファンデ「グロウクッションファンデーション」で均一に整えることで、肌そのものが明るく、穏やかな表情に見えます。
▲アンドビー「グロウクッションファンデーション」 全２色（写真はライトベージュ） ￥3,520（税込）
ベースが整うと、春ピンクの色味もなじみやすくなり、全体に“ちゃんと今っぽい”印象が生まれます。
春ピンクは“透け感”が鍵。甘さ控えめで目元に生命感を
40代・50代がピンクを取り入れるなら、発色の強さよりも透明感が重要。スックのアイシャドウベース「モノ ルック アイズ」でまぶたのくすみを整え、薄膜で発色する春ピンクを重ねることで、腫れぼったさを回避しながら澄んだ明るさを演出しましょう。
▲スック「モノ ルック アイズ」 S04愛映 ￥4,290（税込）、ミュアイス「うるみオンアイズ」 02クリアクリスタル ￥880（税込）
さらにミュアイスの「うるみオンアイズ」で繊細なラメを一点足しすることで、やりすぎ感なく生命感がプラスされ、目元に多幸感が宿ります。甘くなりすぎないピンク選びが、大人の“今っぽさ”を引き出すポイントです。
唇は“粘膜ピンク”で仕上げる。無理のない若見えの決め手
ベースと目元を整えたら、仕上げはリップで全体の印象をまとめます。おすすめは、肌から浮かない粘膜ピンクのティント、シピシピ「オイルコーティングティント」。時間とともにツヤが浮かび上がるタイプで、作り込みすぎず自然な血色感を演出できます。
▲シピシピ「オイルコーティングティント」 全７色（写真は02ネンマクピーチ） ￥1,430（税込）
大人世代にありがちな「きちんとしすぎ」「控えすぎ」の中間を叶え、顔立ちをやさしく、今っぽく見せてくれる存在です。
春ピンクは若作りのための色ではなく、今の自分を自然に引き立てるための味方。ツヤ感と透け感を意識しながら取り入れることで、40代・50代の肌や顔立ちにも無理なくなじみます。頑張りすぎず、それでもちゃんと今っぽい。そんな多幸感メイクで印象をアップデートしてみてください。＜text＆photo：Chami＞
