　JKAは「G1第41回全日本選抜競輪」（2月20日〜23日、熊本競輪場）の初日特別選抜予選3競走の想定番組を発表した。

　現時点で考えられる強豪は全員そろったが、注目は地元熊本の嘉永泰斗。照準をここにぴたりと合わせる若武者の走りは見逃せない。

▽10R（午後3時15分）

（1）脇本雄太（36＝福井）

（2）荒井崇博（47＝長崎）

（3）吉田拓矢（30＝茨城）

（4）松谷秀幸（43＝神奈川）

（5）南修二（44＝大阪）

（6）佐藤慎太郎（49＝福島）

（7）太田海也（26＝岡山）

（8）武藤龍生（34＝埼玉）

（9）松井宏佑（33＝神奈川）

▽11R（午後3時50分）

（1）嘉永泰斗（27＝熊本）

（2）真杉匠（27＝栃木）

（3）阿部拓真（35＝宮城）

（4）犬伏湧也（30＝徳島）

（5）山口拳矢（30＝岐阜）

（6）新山響平（32＝青森）

（7）山田英明（42＝佐賀）

（8）鈴木玄人（29＝東京）

（9）松浦悠士（35＝広島）

▽12R（午後4時30分）

（1）郡司浩平（35＝神奈川）

（2）古性優作（34＝大阪）

（3）清水裕友（31＝山口）

（4）菅田壱道（39＝宮城）

（5）深谷知広（36＝静岡）

（6）岩本俊介（41＝千葉）

（7）中野慎詞（26＝岩手）

（8）松本貴治（32＝愛媛）

（9）寺崎浩平（32＝福井）

※年齢はレース時点