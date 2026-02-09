【熊本競輪 G1全日本選抜 20日開幕】初日特別選抜予選の想定番組発表 注目は地元の嘉永泰斗
JKAは「G1第41回全日本選抜競輪」（2月20日〜23日、熊本競輪場）の初日特別選抜予選3競走の想定番組を発表した。
現時点で考えられる強豪は全員そろったが、注目は地元熊本の嘉永泰斗。照準をここにぴたりと合わせる若武者の走りは見逃せない。
▽10R（午後3時15分）
（1）脇本雄太（36＝福井）
（2）荒井崇博（47＝長崎）
（3）吉田拓矢（30＝茨城）
（4）松谷秀幸（43＝神奈川）
（5）南修二（44＝大阪）
（6）佐藤慎太郎（49＝福島）
（7）太田海也（26＝岡山）
（8）武藤龍生（34＝埼玉）
（9）松井宏佑（33＝神奈川）
▽11R（午後3時50分）
（1）嘉永泰斗（27＝熊本）
（2）真杉匠（27＝栃木）
（3）阿部拓真（35＝宮城）
（4）犬伏湧也（30＝徳島）
（5）山口拳矢（30＝岐阜）
（6）新山響平（32＝青森）
（7）山田英明（42＝佐賀）
（8）鈴木玄人（29＝東京）
（9）松浦悠士（35＝広島）
▽12R（午後4時30分）
（1）郡司浩平（35＝神奈川）
（2）古性優作（34＝大阪）
（3）清水裕友（31＝山口）
（4）菅田壱道（39＝宮城）
（5）深谷知広（36＝静岡）
（6）岩本俊介（41＝千葉）
（7）中野慎詞（26＝岩手）
（8）松本貴治（32＝愛媛）
（9）寺崎浩平（32＝福井）
※年齢はレース時点