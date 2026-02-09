増えちゃった体重は“３日以内”に戻す！忙しくても実践できる【プチ痩せルール】３つ
週末の外食や、ちょっとした食べすぎで「体重が増えてる…！」と焦った経験、ありませんか？でも、増えたばかりの体重は“早めに対応”すれば、スッと元に戻せるんです。そこで今回は、忙しい毎日でもできて、極端な食事制限やハードな運動の必要がない【プチ痩せルール】を３つ紹介します。
🌼確実に体重を３〜５kg落とすなら！ダイエットを生活の一部にする【簡単ルール】
（１）“水分量”を普段の＋500mLに
体重が増えたときに見落としがちなのが「水分不足」。体内の巡りが滞ると、むくみや代謝の低下でさらに痩せにくくなります。そこで意識したいのが、“水分の底上げ”。
（２）“間食タイミング”は「15時前後」に絞ってみる
間食の習慣がある人は、３日間だけでも“食べる時間”を特に意識してみましょう。時間を決めておくことで、無意識な間食が減り、“戻すモード”の意識も高まります。
おすすめは「15時前後」。この時間帯は血糖値が比較的安定しているため、空腹によるドカ食いや急激な血糖上昇を避けやすく、夜に甘いものを食べるよりも太りにくいとされています。ヨーグルトやナッツ、高カカオチョコ、ゆで卵などを少量摂りましょう。
（３）“夜のお風呂”で汗をかく習慣を
体重リセットに役立つのが、３日間だけでも「しっかり湯船につかる」こと。38〜40℃のぬるめのお湯に10〜15分ゆっくり浸かれば、体がじんわり温まり代謝がアップ。軽いむくみや便秘対策にもつながり、翌朝のスッキリ感が違います。時間がなければ、足湯や湯船の中でストレッチを組み合わせるのもおすすめです。
＼まずは３日間だけ！体型リセットを習慣化しよう／
体重が増えてしまったとき、落ち込むだけで何もしないよりも、「３日だけ整える」と決めて生活リズムを取り戻す方が遥かに効果的。今回紹介した３つのルールは、食べない・追い込むのではなく、「ゆるく習慣を変えるだけ」なので、忙しい日々の“体型リセット習慣”として、今日から気軽に始めてみてくださいね。＜text：beauty news tokyo編集部＞