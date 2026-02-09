当てはまっているなら要注意。浮気するリスクが高い男性の「特徴」
明らかに「浮気しそう」と感じる男性であれば「交際しない」とすぐに結論を出せるはず。
でも、女性目線だと浮気しそうか浮気しないか判断に悩む男性もいるでしょう。
そこで今回は、浮気するリスクが高い男性の「特徴」を紹介します。
自信過剰な性格
まず自信過剰な性格の男性は浮気するリスクが高いと言えます。
そういう男性の中には「俺は女性にモテる」「俺が女性にモテないわけがない」と思い込んでいる人もいて、マメに色々な女性に自分からコンタクトを取るでしょう。
承認欲求が強い
承認欲求が強い男性も浮気するリスクが高いと言えるでしょう。
なぜなら、そういう男性は心のどこかで「色々な女性から認められたい」と感じているから。
そのため、自分にかまってくれて、しかも興味や共感を示してくれる女性がいれば、その女性に自発的に近づいていく可能性があります。
そういう男性は「本命彼女も大切。だけど、目の前の女性にも好かれたい」なんて、かなり自分にとって都合の良い考えをしがちです。
もし男性が浮気性かどうか判断に迷う場合は、今回紹介したような特徴がないかをまずは観察してみてくださいね。
