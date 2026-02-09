本田紗来、ショーパンで色白美脚披露 姉・望結撮影の街中ショットに「天使降臨」「スタイル良すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/09】タレントでモデルの本田紗来が2月8日、自身のInstagramを更新。夜の街並みでのショートパンツ姿を披露し、注目を集めている。
【写真】本田望結の18歳妹「色白で綺麗」美脚際立つショーパン私服
本田は「もんじゃっっもんじゃっっもんじゃっっここどこでしょうとっても好きな街！良い街！」とつづり、外出先での写真を投稿。グレーのアウターにブルーのシャツ、スラリと伸びる脚が際立つショートパンツを合わせて、街の灯りの中を歩く自然体な様子を披露している。また「望結が撮ってくれました」と、姉で女優の本田望結が撮影したことも明かしている。
この投稿には「スタイル良すぎ」「美脚に目を引かれる」「色白で綺麗」「雰囲気が変わる」「天使降臨」「街並みに映えている」「姉妹仲良くて素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
