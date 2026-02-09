「鬼滅の刃」テレビアニメシリーズ、4.5より全編再放送決定！
テレビアニメ『鬼滅の刃』全シリーズが、『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』として、4月5日よりフジテレビほかにて毎週日曜9時30分に放送されることが発表された。
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告第2弾、到着！
原作単行本全23巻で累計発行部数が2億2000万部を突破した同名漫画（集英社ジャンプ コミックス刊）を原作としたアニメ『鬼滅の刃』。
2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始し、2020年10月に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を上映。2021年12月からは『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を、2023年4月からは『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を、2024年5月からは『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』をそれぞれ放送した。
そして、鬼殺隊と鬼との最終決戦を描く『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が現在公開中だ。
このたびフジテレビでは、4月5日よりテレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズを全編を再放送。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から順次放送。炭治郎ら“鬼殺隊”の、これまでの物語を振り返ることができる内容に期待が高まる。
なお、関東地区以外の放送局は今後公式HPに掲載予定だ。
『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』は、フジテレビほかにて4月5日より毎週日曜9時30分放送。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記
【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』IMAX特別上映版予告第2弾、到着！
原作単行本全23巻で累計発行部数が2億2000万部を突破した同名漫画（集英社ジャンプ コミックス刊）を原作としたアニメ『鬼滅の刃』。
2019年4月より『テレビアニメ「鬼滅の刃」竈門炭治郎 立志編』の放送を開始し、2020年10月に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』を上映。2021年12月からは『テレビアニメ「鬼滅の刃」遊郭編』を、2023年4月からは『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』を、2024年5月からは『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』をそれぞれ放送した。
このたびフジテレビでは、4月5日よりテレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズを全編を再放送。家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子（ねずこ）を人間に戻すため、“鬼殺隊”へ入隊するところから始まる「竈門炭治郎 立志編」から順次放送。炭治郎ら“鬼殺隊”の、これまでの物語を振り返ることができる内容に期待が高まる。
なお、関東地区以外の放送局は今後公式HPに掲載予定だ。
『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』は、フジテレビほかにて4月5日より毎週日曜9時30分放送。
※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正式表記