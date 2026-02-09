Åì»³Æà±û¡¢²Î¼ê³èÆ°10¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë²»³Ú³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£ÃÂÀ¸Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö³«ºÅ
À¼Í¥¡¦²Î¼ê¤ÎÅì»³Æà±û¤¬¡¢2027Ç¯3·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ã10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡ä¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê³èÆ°10¼þÇ¯¤òÀáÌÜ¤Ë¡¢²»³Ú³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢2·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤ØÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Æ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿YouTubeÀ¸Ãæ·Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤º¤Ã¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì´¡¢°ì½ï¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢²»³Ú³èÆ°¤ÎµÙ»ßÍýÍ³¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¡¢¤½¤ÎÀè¤Î²»³Ú¿ÍÀ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê·èÃÇ¡×¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÆ³«»þ´ü¤Ê¤É¤Ï¸½¾õÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÂÀ¸ÆüÅöÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Åì»³¤ÎËü´¶¤ÎÁÛ¤¤¤È¤È¤â¤Ë¡¢Êâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¼¡¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ø¤È»ê¤ë10Ç¯´Ö¤Î²»³Ú³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë23»þ¤è¤ê¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¥Õ¥¡¥ó¤È¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¡¢ÃÂÀ¸Æü¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÀ¸ÇÛ¿®¤òYouTube¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóµÚ¤Ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤³¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢£¡ã10th Anniv. Final Live ¡ØOVER THE RAINBOW at ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ù¡ä
2027Ç¯3·î11Æü (ÌÚ) Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
17»þ³«¾ì¡¦18»þ³«±é
½Ð±é¡§Åì»³Æà±û
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡Åì»³Æà±û ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok