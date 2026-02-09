明治安田J1百年構想リーグ第1節で新記録

Jリーグは2月9日、明治安田J1百年構想リーグ開幕節（第1節、2月6日〜8日開催）の入場者数が、J1リーグ開幕節として過去最多となる24万5501人を記録したと発表した。

これまでの最多記録だった2025シーズンの22万7876人を上回り、新たな歴史を刻んだ。

今季の開幕節は全国的に寒波の影響を受けた中での開催となったが、各地のスタジアムには多くのファン・サポーターが詰めかけ、1試合平均では2万4550人を動員。リーグ全体への高い関心と期待感を示す結果となった。

参考として、過去のJ1リーグ開幕節の入場者数を見ると、2025シーズンが22万7876人（10試合）、2005シーズンが22万5453人（9試合）、2008シーズンが22万1772人（9試合）と続いており、特別大会はそれらを大きく上回る数字を記録した。

なお、2020〜2023シーズンは新型コロナウイルス感染症の影響により入場者数制限が実施されており、通常開催となった近年の中でも今季の開幕動員は際立つものとなっている。（FOOTBALL ZONE編集部）