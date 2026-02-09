2月8日(日)午後9時台に放送した衆議院選挙開票速報「zero選挙 富山の選択」より、

富山1区で当選した中田宏さん(自民･元)の単独インタビューの内容をお届けします。



※動画および記事の表現は放送当時のものです





上野透キャスター：

富山1区で当選確実となった自民元職の中田宏さんと中継がつながっています。

中田さんよろしくお願いします。



中田宏さん：

よろしくお願いします。





上野：今のお気持ちを聞かせてください。中田さん：本当に富山1区で急遽私に白羽の矢を立てていただき、ご推挙いただき、そして本当に私自身は富山1区の全てを受け止めてやらなければいけない、そのことは覚悟としてはかなり重たい決断として挑みました。そういう意味では今回一致結束して、県議会市議会の議員の皆さんや、個々に応援いただいた皆さんが、本当に力を貸していただいたことを心から感謝をいたしたい、それに尽きます。上野：その富山選出の政治家として、まず取り組みたいことを教えてください。中田さん：「富山選出の」という前置きがあろうがなかろうが、まずは令和8年度予算をしっかりと成立させていくということをしていかないと、富山県政･市政はじめとして多くの影響が出てきます。もとより、これからの国会審議の中で、県民生活、市民生活に影響が及ぶようなことは、政治日程としてはありませんけれども、何よりも令和8年度予算、これをしっかりと成立させていくということがまず真っ先に国会議員としてやらなければいけないことであります。上野：選挙戦では高市総裁との距離感の近さもアピールしていましたけれども、現在自民党の圧勝が伝えられています。この点についてはどう感じていらっしゃいますか。中田さん：高市総理との距離感が近いことをアピールしたのではなく、高市総理とは本当に長年ともに共有の認識を持ってやってきたと。ただ、だから高市さんが近いから「高市政権をよろしく、これを前に進めていこう」と言っているんじゃなくて、本当に高市政権というのが、これからの日本にとっては経済をしっかり活力をもう一度持たせ、そして経済あって財政、財政があって、様々な政策に波及をしていく、国力を高めていく。そうした明確なビジョンと具体策を持っている。それを国民の皆さんに信を問うている。そのことが、親しいからではなく、「高市政権を前に進めていくことが必要なんだ」という説明をしてきたというのが私の選挙中の説明ですね。神林賢範記者：中田さんの当選確実ということで、今後富山1区の支部長に就任されると思うんですけども、今回公認から外れた前職の田畑裕明さんも当選確実という情勢です。田畑さんを支持する方も現在も選挙区内にいらっしゃると思うんですけど、富山1区内今後どうまとめていくか、融和を図っていくか、その辺のお考えいかがでしょうか。中田さん：これは同じ党、自民党で引き続きやっていくわけですから、今までもそうだったわけですから、その意味においてはそこは変わるわけではありません。すなわちやはり自民党の中でお互い力を合わせるべくは力を合わせて、政治を前に進めていくということですし、富山の課題ということについては、いわば私も田畑さんも一緒になって、これは国会の中で国政の中で発言をしていくことができるわけですから、むしろこれはパワーアップしたというふうに言えると思います。神林：今回の結果は「自民一強」の再来を予感させるものだと思います。野党とか少数派の声とか、多様な意見をどのように汲み取って政治をしていくかというところ、いかがでしょうか。中田さん：これは政治の原点だと思います。結論というか現実というのは、ひとつしか選択はできません。議論がいくつかあったとしてもですね。しかし野党が言うことができない、それから少数の人たちが言うということについては、単なる反対である、単なる足の引っ張りであるという場合は別ですけれども、そうではなく、やっぱり前もって「こういうふうに失敗した場合、どういうふうに責任を取っていくんだ」という、ある意味では失敗させないための建設的な意見というのも時にあるわけであって、こうしたことは汲み取っていく必要があると思います。ただ、やはり3分の2なのかどうかまだ私は選挙結果は分かりませんけれども、しかし国民の皆さんが意思表示をしたという選挙の結果というのは、これは重く受け止める必要があるわけでありまして。そのことを例えば憲法改正とか、こうしたことについても、これは3分の2を支持いただいたということは、やはり「議論をしっかりやりなさいよ」そういう意思表示として受け止める必要があると思いますね。