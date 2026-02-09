2月8日(日)午後9時台に放送した衆議院選挙開票速報「zero選挙 富山の選択」より、

富山2区で当選した上田英俊さん(自民･前)の単独インタビューの内容をお届けします。



上野透キャスター：

富山2区で当選確実となりました、自民前職の上田英俊さんと中継がつながっています。

上田さんおめでとうございます。3回目の当選確実となりましたが、次の任期で取り組みたいことをまずは教えてください。





上田英俊さん：やはりありとあらゆる生活の課題について答えていくのが政治家だと思いますので、ありとあらゆる課題が全ての仕事だと思っておりますけれども、中でもやはり物価高騰対策、防災･減災、国土強靱化、そういったものを中心にまずやらなければならないというふうに思っています。もちろんその他にも市町村の課題というものはたくさんありますので、しっかり対応していきたいというふうに思っています。上野：全国的に自民圧勝の見通しが伝えられています。どう受け止めますか。上田さん：自民圧勝というのは全く今初めて聞いたので、しっかりと有権者の方々の審判を受け止めて、謙虚にやっていくということに尽きるんだろうというふうに思います。神林賢範記者：選挙期間中も円安が進むというような時期もあったと思います。やはり物価高対策、経済対策、これから求められると思いますが、この辺りいかがでしょうか。上田さん：物価高騰対策については、為替といったものももちろん影響していると思いますけれども、財政支出をどうするのか、税の在り方はどうなのか、そして今おっしゃられたように金融政策といったものも大切だろうというふうに思います。経済といったものはやはり生き物でありますので、それらをポートフォリオ的な発想で、しっかり現状を見ながら、そして将来を予測しながら対応していくということが大切だというふうには思っています。神林：近年はコメ問題であるとか、外国人政策というのも一つ大きなポイント、議論になったと思います。このあたりのお考えいかがでしょうか。上田さん：コメについてはやはり需要に応じた供給体制といったものが大原則だというふうに思っています。コメをやはり相場にしてはいけないというのが私の考え方です。生産に携わる方々が高齢化･減少化していく中で、コメ政策はどうあるべきなのか、備蓄米はどうあるべきなのかといったことを落ち着いた議論をしっかりしていく必要があると思いますし、そうした中で需要に応じた供給体制といったものが大原則だというふうに思っております。外国人政策については、現状としてどなたに働いていただくかということが大切な中で、日本人として高齢者の方、あるいは女性の方、障害を有する方が働きやすいような環境を整備するということも大切だと思いますし、外国の方々が入ってこられる、実際入ってきておられるという中で、家族を帯同する場合には、教育関係はどうなのか、あるいは医療保険関係はどうなのかということも課題として残ってくると思いますので、やはり厳格な制度の運用といったものがまず第一だというふうに思っています。