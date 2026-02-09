2月8日(日)午後10時台に放送した衆議院選挙開票速報「zero選挙 富山の選択」より、

比例代表北陸信越ブロックで当選した田畑裕明さん(自民･前)の単独インタビューの内容をお届けします。



※動画および記事の表現は放送当時のものです





上野透キャスター：

比例代表北陸信越ブロックで当選が確実となった自民前職の田畑裕明さんと中継がつながっています。田畑さんよろしくお願いします。





田畑裕明さん：よろしくお願いいたします。上野：KNBは2月8日午後8時に田畑さんの当選確実を出しました。この結果についてまずはどう受け止めていますか。田畑さん：まだ最終の結果が出てないというふうには存じておりますが、当選させていただき、多くの皆さん方のお力の賜物でありまして、とてもうれしく思いますし感謝の気持ちでいっぱいであります。ありがとうございました。上野：これまでの富山一区ではなく比例代表での選挙戦となりました。どんな違いがありましたか。田畑さん：スタートの時点ではもう気持ちの整理をつけて、党の公認候補として高市総裁が掲げる公約をしっかり有権者の方々に訴える、この公約づくりにも私は政務調査会の副会長としても大いに関与して参りましたから、自分が作ったその公約をしっかり訴えることができる。そういう気持ちで懸命に有権者の皆様方に向き合い、お訴えをしてきたというのが実情であります。上野：選挙期間中、有権者の皆さんの反応はいかがでしたか。田畑さん：高市総裁に対する期待の声、そして3ヶ月余りの高市政権のスタートに対する外交面もそうでありますが、国民に向き合う姿勢や、国民の皆さんとの同じ目線、こうしたことを具体的に有権者の皆さん方から期待の声としていただいたのは、むしろ候補者としても若干驚きもありましたが、それだけ期待されているんだというのはとても感じました。神林賢範記者：今回は党の高い人気もあっての当選確実ということなんですけども、田畑さん自身で言いますと、政治資金パーティーを巡る問題や、無断･架空の党員登録問題などで、有権者から厳しい見方が今もあるのは事実だと思います。そのことについてどう答えていくか、今後いかがでしょうか。田畑さん：この選挙戦を通じてもお詫びすべき点をきちっとお詫びをし、一から出直す。そうした政治活動をこの1年余り続けてきたことも、ご報告･ご説明をさせていただきました。これからも、もちろんきちっと丁寧な説明を心がけていきたいというふうに考えております。また今こうしてバッジを付けさせていただくわけでありますので、職責を果たしていきたい。とりわけ今、物価高騰、企業も含め人手不足、多くの皆様方が先行き不透明だと感じていらっしゃる声もたくさん頂戴をいたしました。経済対策をきちっと各個人の皆様方の家計にお届けをする。こうしたことに全力を尽くしていきたいというふうに思いますし、消費税の食品分についての2年間限定での減税ということにつきましても、懸念･心配される声、いろんなステークホルダーいらっしゃいます。国民の皆さん、県民の皆さん、消費者の方々のみならず、多くの皆様方の合意形成、先ほど高市総裁も国民会議の発足というか、国民会議できちっと議論してもらいたいというご発言もあったというふうに、先ほどテレビで拝聴したところでありますが、こうしたことに私自身、力を尽くしていきたいというふうに考えます。