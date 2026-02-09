秋北バスは、10日の一般路線バスの運行予定を発表しました。



大雪による道路状況の悪化で運行の安全が確保できないため、一部の路線バス・コミュニティバスの運休や迂回運行を引き続き行うということです。



運休や迂回運行で立ち寄らないバス停もあります。

＜2月10日の影響のある路線＞

路線バス（▲・・・一部区間を迂回運行）

＜大館市＞

獅子ヶ森環状線 ▲釈迦内坂の上～獅子ヶ森

陣場・矢立ハイツ線 ▲陣場～上陣場間、日景温泉入口、矢立温泉前

北陽中学校線 ▲猫鼻～西神山間、温泉入口、平和記念館、観音堂入口～上二井山間

大館田代線 ▲東大館駅、御坂

大館鷹巣線 ▲大堤神社前～綴子間

大館小坂線 ▲大館樹海ドーム入口～小茂内入り口間、清風荘前

花輪大館線 ▲大滝温泉町～十二所町～沢尻宮前～土深井駅前～陸中松山～女神間

さわやかみなみ号 ▲東大館駅～舟場

ほほえみひない号 ▲大谷独鈷線…大葛温泉入口～大葛温泉

中野前田野線 ✖始発より運休

弥助八木橋線 ✖始発より運休





▲迂回運行のため立ち寄らないバス停の一覧

＜鹿角市・小坂町＞花輪大館線 ▲大滝温泉町～十二所町～沢尻宮前～土深井駅前～陸中松山～女神間大館小坂線 ▲大館樹海ドーム入口～小茂内入口間、清風荘前＜北秋田市＞大館鷹巣線 ▲大堤神社前～綴子間＜高速バス＞みちのく号 ▲高速大館

＜大館市＞

獅子ヶ森環状線

×釈迦内坂の上、釈迦内体育館入口、台野道下、獅子ヶ森一区、獅子ヶ森、上天下町、天下町



陣場・矢立ハイツ線

×陣場、中陣場、上陣場、日景温泉入口、矢立温泉前



北陽中学校線

×猫鼻、アセ石、姥沢、神山、西神山、平和記念館、温泉入口、観音堂入口、下二井山、二井山、上二井山



大館田代線

×東大館駅、御坂



大館鷹巣線

×綴子、綴子坂下、綴子小学校前、鷹巣技術専門校前、大堤神社前



大館小坂線

×大館樹海ドーム入口、樹海の里前、上代野、長木小学校前、大茂内、小茂内入口、清風荘前



花輪大館線

×大滝温泉町、平内、北部福祉エリア前、成章小学校前、十二所駅前、十二所町、別所入口、沢尻宮前、上沢尻、土深井駅前、東土深井、末広駅前、陸中松山、上松山、小真木入口、女神



さわやかみなみ号

×東大館駅、南神明町、舟場



ほほえみひない号・大谷独鈷線

×大葛温泉、大葛温泉入口



＜鹿角市・小坂町＞

大館小坂線

×大館樹海ドーム入口、樹海の里前、上代野、長木小学校前、大茂内、小茂内入口、清風荘前



花輪大館線

×大滝温泉町、平内、北部福祉エリア前、成章小学校前、十二所駅前、十二所町、別所入口、沢尻宮前、上沢尻、土深井駅前、東土深井、末広駅前、陸中松山、上松山、小真木入口、女神



＜北秋田市＞

大館鷹巣線

×綴子、綴子坂下、綴子小学校前、鷹巣技術専門校前、大堤神社前



今後の道路状況により、新たな運休・迂回路線の発生、また運休期間延長する場合があります。

道路状況が回復次第、順次運行を再開する予定です。

最新の運行情報をご確認ください。