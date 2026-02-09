俳優の福士蒼汰が自身のInstagramを更新し、出演するNetflixシリーズ『恋の通訳、できますか？』のビハインド・ザ・シーンを公開した。

投稿された写真は、撮影で訪れたイタリア・ローマの名所を巡る全15枚。グレーのタートルネックニットにダークコートを羽織ったシックな装いで、昼から夜へと移り変わるローマの風景とともにさまざまな表情を見せている。スペイン広場の大階段では、観光客が行き交う中で横顔をのぞかせたカットや、階段に腰かけてカメラに笑顔を向ける1枚、さらにトリニタ・デイ・モンティ教会を背にしたセルフィーなど、リラックスした雰囲気が伝わるショットが並ぶ。

福士は2度目の訪問だったというスペイン広場については「懐かしく感じました。階段でジェラートを食べた思い出があります」と振り返り、「ローマは夜も美しく輝いていました」と街の魅力を語っている。

福士が出演する『恋の通訳、できますか？』は、キム・ソンホ演じる多言語通訳士とコ・ユンジョン演じる国際派女優の関係を軸に描くロマンティック・コメディ。福士は日本人俳優・黒澤ヒロ役として二人の関係に波紋を投じる重要な役どころを演じている。本作は1月16日よりNetflixで全12話が一挙配信されている。また、福士は現在、『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系）にも主演しており、国内外の作品で精力的に活動の幅を広げている。（文＝リアルサウンド編集部）