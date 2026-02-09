痛恨５失点で黒星発進。“あっという間”の百年構想リーグで優勝目ざすレイソルの危機感「引き分けもなるべくなくさないと」
J１百年構想リーグの優勝を目ざす柏レイソルには重く響く、アウェーの開幕戦となった。
川崎フロンターレを相手に、25分までに３失点してしまった柏は、その後の反撃も及ばず３−５で敗れたのだ。ボール保持率、シュート数、決定機の数などで大きく上回ったが、スコアはこの試合のリアルを映し出す。
敗因は立ち上がりの３失点を招いた守備にある。柏の右サイドを突いた伊藤達哉が獲得したPKをエリソンに決められた最初の失点はある意味、出鼻を挫かれる形ではあったが、そこで留めていれば柏のペースに持っていくことも可能だったはずだ。
しかし、攻撃でボールは持っても、守備の修正がないまま時間を経過させた流れで、25分までに３失点すれば、ほぼ試合は決着してしまう。
もちろん、そこから反撃して、結局どっちに試合が転ぶか分からないところまで持っていったのは柏の強さとも言えるが、それだけに敗戦の意味は大きい。
久保藤次郎は主に自分の右サイドから川崎にやられたことに責任を感じていた。「立ち上がりが最悪でしたが、３点を取れたのは評価できると思います。自分たちのサッカーはやれていた」と振り返りながら「ハーフシーズンで試合も少ないので、早いうちに学んでいかないと。この試合をもう１回やってしまっては優勝はないので。この１試合にとどめたい」と主張した。
確かに伊藤、エリソン、紺野和也という前の３枚はJリーグ屈指の強力なアタッカー陣だが、いかに彼らの良さを出させないかというところで、前半はあまりにケアレスだった。
伊藤とのマッチアップで後手に回った右ストッパーの馬場晴也が原田亘に代えられたが、ディフェンスリーダーの古賀太陽は単に味方を庇うだけでなく、チームとしての問題を感じていたという。
「僕らの守備の仕方をうまく利用してきたなと思っていて。マンツー気味に掴みにいくハイプレスが僕らのやり方ですけど、そこを捕まえにこさせておいて背後にとか。前線の広いスペースを利用するみたいなところはうまくやられたと思う。イメージとしては綺麗にブロックを作りながら、攻撃に前線のパワーを残しておくというか、それが90分、徹底していた。感覚的にも後ろ３枚の前後とか、広いスペースを与えすぎたと思います」
たとえば川崎はゴールキックなどでも、自陣で繋ぐような素振りを見せてからシンプルにロングボールを蹴るような形で、前線に当てたところで周囲のアタッカーが追い越したり、３人目がディフェンス間のスペースに潜っていくような狙いだ。
古賀は「途中から（小西）雄大と自分の距離を近くしながら、相手の１トップの選手だったりをうまくコントロールするようにしました」と語るが、そこまでに３失点してしまったこと、後ろが耐え切れなかったことの両方を反省点としてあげた。
そこから柏が右サイドの崩しから細谷真大の得点で、前半のうちに１点を返すと、後半には瀬川祐輔が小西のロングパスをスーパートラップし、古巣相手にゴールを決めて３−２に。
そこからセットプレーで再び突き放されるが、今度は川崎アカデミー出身の山内日向汰による３点目で、終盤に同点、逆転の可能性を残す。しかし、最後に川崎の鮮やかなカウンターから脇坂泰斗に決められて、勝敗が決した。
攻撃に関しては柏の選手が川崎のボックス内に侵入して、ボールを受けた回数を考えても、１つ合えば４点目、５点目が生まれてもおかしくなかった。もちろん攻め込むほどゴール前は密集するので、もっとミドルシュートを使うとか、より得点率を高めるための改善点はあるかもしれない。
しかし、３得点したチームにそこを問うより、まず５失点、特に前半の３失点の要因を突き詰める方が先決だ。
