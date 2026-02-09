「普通に小顔イケメンで草」鈴木福、MISAMOとの集合ショットに「並んでも違和感ないのエグい」「夢すぎる…」の声
俳優の鈴木福さんは2月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。TWICEの日本人メンバー3人によるユニット・MISAMOとの写真を披露しました。
【写真】鈴木福＆MISAMOの姿
また、ALTでは「中学の頃、TWICEの話をしながら毎日一緒に帰っていた友人に、しっかりと自慢をしたいと思います」と、ちゃめっ気たっぷりに明かしています。
ファンからは、「鈴木福、普通に小顔イケメンで草」「めちゃくちゃかっこよくなってる福くん」「ズルすぎだぞ」「並んでも違和感ないのエグい」「福さんイケメンっす」「これはもう夢すぎる…」「福くんかっこよくなってて誰がわかんなかった」と、絶賛の声が集まりました。
一方でALTの使用方法が本来の目的から外れているため、「福さんも、今では大きな影響力のある人だからこそ、ALT機能の使い方は気をつけていただけるとありがたいです。『ALT』は本来視覚障害者の方々等に画像をテキストで説明するための機能です」といった声も上がりました。
(文:中村 凪)
MISAMOのアルバムを宣伝9日には「てかアルバム みんな聴こうね」と、MISAMOのパネルと撮影したツーショットを公開していた福さん。ファンからは、「そんな福くんがカッコいいです！」「いっぱい聴くね」などの声が上がりました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
