米プロフットボールNFLの王者を決める「スーパーボウル」は、ナショナル・カンファレンス（NFC）のシーホークスがアメリカン・カンファレンス（AFC）のペイトリオッツを29―13で破り、勝利した/Patrick T. Fallon/AFP/Getty Images

（CNN）米プロフットボールNFLの王者を決める第60回スーパーボウルが行われ、ナショナル・カンファレンス（NFC）のシアトル・シーホークスがアメリカン・カンファレンス（AFC）のニューイングランド・ペイトリオッツを29―13で破り、勝利した。

圧巻の守備と、必要十分な攻撃で、シーホークスはペイトリオッツを寄せ付けず、11年前の敗戦の雪辱を果たした。

シーホークスの守備陣はシーズンを通じて力強かったが、スーパーボウルの舞台でさらにギアを上げ、ペイトリオッツを総獲得331ヤード、2タッチダウンに抑えた。

ペイトリオッツの得点の大半は、第4クオーターに反撃を試みた場面で挙げたものだった。第3クオーターまでの獲得ヤードはわずか78ヤードだった。

シーホークスの守備陣は複数のターンオーバーを奪い、終盤にはインターセプトリターンタッチダウンも飛び出した。

シーホークスの攻撃で際立ったのは、ランニングバック（RB）のウォーカーだった。135ヤードを獲得し、大学時代から築いてきた大舞台に強いとの評価を改めて示した。

シーホークスの得点の多くはキッカー（K）のマイヤーズが稼いだ。スーパーボウル記録となる5本のフィールドゴール（FG）を成功させた。

シーホークスのRBウォーカーがスーパーボウルの最優秀選手（MVP）に選ばれた。ウォーカーはランで135ヤード獲得したほか、レシーブでも26ヤードを記録した。

ハーフタイムショーでは、プエルトリコ出身の世界的スター、バッド・バニーが登場。代表曲の数々を織り交ぜ、力強いイメージと、スペイン語作品の楽曲や象徴をちりばめた演劇的なパフォーマンスで会場を沸かせた。レディー・ガガやリッキー・マーティンなど大物スターも姿を見せた。