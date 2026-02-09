¡ÖÂ¹»Ò¤ÎÊ¼Ë¡¡×¡Ö²³¶¹´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡×¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¹â»ÔÀïÎ¬¤òÉ¾²Á¡Ö¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤ò±þ±ç¤·¤¿ÁÀ¤¤¤Ï¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤â²óÅú
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤Ï9Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î½°±¡Áª°µ¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¡ÖÂ¹»Ò¤ÎÊ¼Ë¡¡×È¯¸À¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡¾®ÃÓÃÎ»ö¤Ï¡Öº£²ó»ä¤ÏÂ¹»Ò¤ÎÊ¼Ë¡¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¹»Ò¤ÎÊ¼Ë¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡Ø´ñË¡¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢´ñ½±ºîÀï¤Ç¤¹¤Í¡£µÞ½±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¡¢¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÆüËÜ¤Î²³¶¹´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤ì¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÃÀ¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î²¼¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Â¹Ô¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ³Æ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤ì¤«¤éÁíÍý¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤É²¿¤ò½çÈÖ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤«Â¸¤¸¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¼«Ì±ÅÞ¤¬¤¢¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Û¤ÉÃúÇ«¤Ê¿Ê¤áÊý¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤êÀâÌÀ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÌ±¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤êÀ®¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡º£²ó¾®ÃÓÃÎ»ö¤¬¼«Ì±ÅÞ¸õÊä¤Î±þ±ç¤ËÀÑ¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¼Ô¤«¤é¡ÖÃÏÊýÀÇÀ©¤Î¶¨µÄÂÎ¤ËÅÔ¤Î¼çÄ¥¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤â¤¢¤ë¤¬¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¹ñ¤Î±¿±Ä¤½¤·¤ÆÅÔ¤Î±¿±Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ù¥¹¥È¤ÊÊý¸þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤ò¡¢Î¾¼Ô¤Ç¸ÆµÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤ÏÂçÊÑ¹Ó¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¹ñÌ±¡¢ÅÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¤¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤¯Ï¢·È¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¶¨µÄÂÎ¤Ê¤É¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊABEMA NEWS¡Ë