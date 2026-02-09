井桁弘恵（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/09】女優の井桁弘恵が2月8日、自身のInstagramを更新。スリットドレス姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】29歳美人女優「全身のバランス完璧」圧巻美脚のぞくスリットドレス姿

◆井桁弘恵、美脚際立つ大胆スリットドレス姿披露


井桁は「ファンクラブイベント 無事に終了しました」と報告。「来てくださったファンクラブの皆様 ありがとうございました！」「自慢の優しいファンの方々にとっても元気をもらいました」とつづり、衣装姿の写真を複数枚投稿した。

サイドに大胆なスリットの入った黒のノースリーブドレスを着用した写真では、スラリとした美しい脚や肩のラインを披露。また「衣装も昼夜でガラッと雰囲気を変えて」と記し、白のチュールドレス姿でポーズを決める写真も載せている。

◆井桁弘恵の投稿に「見惚れるほど綺麗」と反響


この投稿は「大人の色気すごい」「さすがの着こなし」「見惚れるほど綺麗」「全身のバランス完璧」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）

