日本ハムの水谷瞬外野手は９日、昨年から初代アンバサダーを務めるナゴパイナップルパークを訪問。「アンバサダー凱旋式」と称したイベントを行った。

水谷は昨季、本塁打を放った際に“パイナポー”パフォーマンスを披露。“パイナップルサンデー”というキャッチフレーズを自ら考案し、テーマソング「パッパ パイナップル！」を日曜日の第１打席だけ登場曲として使用した。パイナップル関連グッズも登場し、契約更改にもパイナップルスーツで登場するなど、パイナップル界隈を盛り上げた。

昨季のオールスターでは、清宮が本塁打を放った際に“パイナポー”パフォーマンスを披露。「オールスターっていう舞台は、ファンの方も球団関係なく楽しめる場だと思うので、本当の球場全体という意味で、一体感が出ると思うので、やりたいですよね。去年はキヨさんがやってましたけど、そのときは『何をやってるんだ？』ぐらいのレベルだったと思うので、今年はオールスターに出て、ホームラン打って、球場一体となってできたら最高ですよね」と野望を語った。

イベントではパーク側から感謝を込めて、形状がパイナップルのバットがプレゼントされた。しかし、サプライズだったため、水谷がパーク側へ贈るために用意したのもパイナップル柄のバットだった。まさかのパイナップルバットかぶりに「やっぱり野球選手ですし、何か返すとなったらバットが一番いいかと思ったんですけど、まさかかぶるとは思ってなかった」と苦笑していた。