Netflixの恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」に出演した「Baby」ことタレントの鈴木ユリア（26）が9日、自身のインスタグラムを更新。ラウンドガール姿を披露した。

8日、東京・国立競技場第二体育館で行われた「K-1 WORLD GP 2026」にスペシャルラウンドガールを務めた鈴木。「初めてプライベートで何回も観に行かせて頂いてるK-1のスペシャルラウンドガールを務めさせて頂きました」とファンに報告し、コスチューム姿を披露した。

この投稿にファンからは「足がなげぇだろ！」「スタイル良すぎです それに可愛いー」「スタイルいいね！」「カワイイ ほそ〜美脚ぅ」など絶賛の声が寄せられた。

元ヤンキーの男女が14日間の共同生活を送り、真剣に恋人を探す番組「ラヴ上等」に出演した鈴木。愛らしいビジュアルと、借金取りに追われる極貧家庭に生まれ、施設で育ったという壮絶な生い立ちで注目された。男性陣から人気を集めながら、ショーダンサーの女性共演者にパフォーマンス中に水滴を浴びせらると、「水はやべぇだろ」とブチギレ。同作屈指の名パンチラインとして話題になった。