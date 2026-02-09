「猫なでてるのバレて怒られたｺﾈｺﾈ」



【動画】パッと起き上がって振り返る犬さん「ちょっと！」

ストーブのそば、カーペットの上に横たわって飼い主さんになでてもらっていた犬さんですが、背後で飼い主さんが同居中の猫さんをなでている気配をすばやく察知したとたん、さっとふり返る様子を映した動画が「X」で人気を集めました。



この後、「怒られた」飼い主さんが犬さんをなでるのを再開するところで動画は終わります。



「『ちょっと！ナデナデしてよ！』って感じで起き上がって見るの可愛すぎます」

「あっ… バレたね〜」

「どっちも可愛い」



飼い主さんが猫さんをなでている様子は見えないはずなのに、まるで背中に目があるようにふり返る犬さんの様子がなんともおかしく、たくさんの声がリプライ欄に寄せられました。



動画を投稿したのは「ばななな」（@Banana_corgi7）さん（以下、飼い主さん）ので、犬さんのお名まえは「あんず」ちゃん、5歳になるコーギーの女の子です。お母さん子で撫でてもらうのが大好きなあんずちゃんがお家にお迎えされ、家族の一員なるまでの経緯は以前「まいどなニュース」でもご紹介しました。



一方、ママさんに頭をなでてもらっていた猫さんは「ちくわぶ」ちゃん、現在5歳になる白黒のハチワレ猫さんです。



飼い主さんにこの微笑ましい動画を撮影した時のことをお聞きしました。



「毎日こんな感じ」

――振り向いたあんずちゃんはどんなお顔をしていましたか？



「ちょっと何してるの！早くこっちなでて！」と訴えてる感じでした。必死でつい笑ってしまいますが、毎日こんな感じです。



――この後は？



ちくわぶはお外を眺めに窓の方に行ってしまったので、あんずをたくさんなでてあげました。



生後1ヶ月で保護した迷い猫

――あんずちゃんは甘えん坊ですね、ちくわぶちゃんはどんな性格の猫さんですか。



ちくわぶは生後1ヶ月で自宅の庭に迷い込んできた子なのであまり野生を知らず、おとなしくおっちょこちょいな性格です。



「ちくわぶ」「あんず」命名の由来は？

元引退犬だというあんずちゃんとお庭に来た迷い猫だったちくわぶちゃん。どちらもあたたかい場所にたどり着けて本当に良かったですね。きっと動物は本能的にじぶんを受け入れてくれる、可愛がってくれる場所をさがし当てることができるのかもしれないですね。



なお「ちくわぶ」「あんず」という可愛らしい名まえの由来は？と飼い主さんにお聞きすると「猫は主人が、犬は私が名前をつけました」といい、「子猫を拾ってきて飼いたいと言い出したのは主人なので主人が大好物の『ちくわぶ』を名前にしました。『あんず』は食べ物の名前にしたく、私が大好きなあんず飴から命名しました」とのこと。



ほど良い距離感

日ごろの2匹の関係性については「2匹はお互いに我関せずという感じでそれぞれ自分の時間を過ごしています。一緒に遊んだりする事はありませんが、仲は悪くなくお互い良い距離感で生活しています」（飼い主さん）と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）