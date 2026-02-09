「リードを付けてお出かけでも。と思ったら、急に身体に力が入らなくなったらしく……」



【写真】リードを付けたらモップのようになっちゃった猫さん

そんなコメントとともに投稿された1本の動画が、Instagramで注目を集めている。



主役は、茶トラの猫・ツナくん。リードを装着された瞬間、まるで電池が切れたかのようにその場にぺたりと座り込み、引っ張っても微動だにしない“モップ状態”になってしまったのだ。



最後に映る、どこか誇らしげでとぼけた表情に、「可愛すぎる」「抵抗の仕方が最高」「どんな気持ちなのか聞いてみたい」といった声が続出している。



初めてのリードにまさかの完全フリーズ

動画を投稿したのは、ツナくんの飼い主「ツナchunaland」さん（@tsunachuna1017）。ツナくんは2021年10月17日生まれ（推定）の4歳の男の子だ。



この動画が撮影されたのは、「試しにリードを付けてみよう」と思い立ったときのことだったという。



「初めてリードを付けてみたら、あの体勢になってしまって。あまりにも面白くて可愛かったので撮影しました」



猫用ハーネスをつけ、いざ外へ……と思ったその瞬間、ツナくんはなぜか全身の力が抜けたようにぺたん。軽く引っ張っても、まったく動かず、まるで床掃除用のモップのような状態になってしまった。



「かわいい、の一言でした（笑）」

その様子を見たときの飼い主さんの率直な気持ちを聞くと、「かわいい。の一言でしたね（笑）」と即答。動画からも伝わる通り、困惑というより、完全に“想定外の可愛さ”に笑ってしまったよう。結局、この日のお散歩はすぐに中止に。



「すぐリードは外して、外へも行くのをやめました（笑）」



ツナくんにとって、初めてのリード体験は“外の世界への第一歩”というより、“その場でフリーズする体験”になったようだ。



保護団体から迎えた、甘えん坊な男の子

ツナくんは、もともと猫の保護団体から譲り受けた保護猫だという。



「甘えん坊で、寂しがりやさんですね」



普段から人が大好きで、飼い主さんのそばにぴったりくっついて過ごすタイプ。その甘えっぷりは「猫なのに犬みたい」と感じるほどだそうだ。



そんなツナくんにとって、リードをつけて外に出るという非日常の体験は、ちょっと刺激が強すぎたのかもしれない。



「猫なのに犬みたい」飼い主が感じる一番の魅力

飼い主さんに、ツナくんの一番かわいいところを聞くと、こんな答えが返ってきた。



「猫なのに、犬みたいに甘えてくるところですかね」



リードをつけたらフリーズしてしまうほど繊細で、でも普段はベタベタに甘えてくる…。そんなギャップもまた、ツナくんの大きな魅力なのだろう。



無理に外へ連れ出さなくても、家の中で安心して甘えられる場所がある。モップ状態で動かなくなったツナくんの姿は、「この場所が一番落ち着くんだよ」と語っているようにも見える。



今日もツナくんは、リードなしで、飼い主さんのそばにぴったりくっついて過ごしているに違いない。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）