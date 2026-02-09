¿·¼Ö250Ëü±ß°Ê²¼¡ª Âç¿Í¡Ö2¿Í¡×¿²¤é¤ì¤ë¡È¤ª¼ê¤´¤í¡É¡Ö·Ú¥Ð¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ËÜ³Ê»Í¶î¡È¥¸¥à¥Ë¡¼¡É´é¡ßÌÚÌÜÆâÁõ¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥ë¡¼¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¹¥é¥¤¥È¡×¤È¤Ï
¼ÖÃæÇñÇÉ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÁÛ¤Î¡Ö¥¸¥à¥ê¥¤¡×½Ð¸½
¡¡2026Ç¯1·î30Æü¤«¤é2·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡ÊÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶è¡Ë¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡ÊJCCS¡Ë2026¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤¬ÊÂ¤Ö²ñ¾ìÆâ¤Ç¡¢·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤âÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥Ó¥ë¥À¡¼¡ÖROUTE6¡Ê¥ë¡¼¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡×¤Î¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Âç¿Í¡Ö2¿Í¡×¿²¤é¤ì¤ë¡È¤ª¼ê¤´¤í¡É¡Ö·Ú¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¥ë¡¼¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¿å¸Í»Ô¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ7Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡ÊÂåÍýÅ¹´Þ¤à¡Ë¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¿·¼Ö¡¦Ãæ¸Å¼Ö¤ÎÈÎÇä¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢¼«¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼À½ºî¤âÀºÎÏÅª¤Ë¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ä´¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬ÆÃÄ§¤Î¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¹¥é¥¤¥È ¥¸¥à¥ê¥¤ ¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥¹¥º¥¤Î·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î·ÚËÜ³Ê»Í¶î¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤ò°Ü¿¢¤·¤¿¡¢¡Ö¥¸¥à¥ê¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤Î¡Ö¥¸¥ç¥¤¥ó¡ÊJOIN¡Ë¡×¥°¥ì¡¼¥É¡£¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï·Ú¼«Æ°¼ÖÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤ëÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1895mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï660cc¤ÎÄ¾Îó3µ¤Åû¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÊR06A·¿¡Ë¤òÅëºÜ¡£¼«Á³µÛµ¤¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ49PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯60N¡¦m¡¢¥¿¡¼¥Ü¥â¥Ç¥ë¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ64PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯95N¡¦m¤òÈ¯´ø¤·¡¢¹¤¤²Ù¼¼¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¥à¥ê¥¤¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤Î¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡´Ý·¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤È5¥¹¥í¥Ã¥È¥°¥ê¥ë¤È¤¤¤¦¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÉ½¾ð¤ò´°àú¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤ì¤Ð¡Ö4¥É¥¢¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¸«Ê¶¤¦¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤ÏÌó1.5¥¤¥ó¥Á¤Î¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢14¥¤¥ó¥Á¤Î¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤òÁõÃå¡£¥È¡¼¥¿¥ë¤ÇÌó5cm¼Ö¹â¤ò¾å¤²¤¿¡Ö¤Á¤ç¤¤¾å¤²¡×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Õ¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ï¡Ö¥¦¥©¡¼¥à¥¹¡ÊÃÈ¤«¤µ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼ÖÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²È¶ñÎà¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¤Ï¼ê¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤Å·Á³ÌÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥¤¥ë»Å¾å¤²¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢»È¤¤¹þ¤à¤Û¤É¤ËÌ£¤¬½Ð¤ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ä´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤òÅ±µî¤»¤º¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Ï4¿Í¾è¤ê¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤ÆÇã¤¤Êª¤äÁ÷·Þ¤Ë»È¤¤¡¢µÙÆü¤Ï¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¦¤È¤¤¤¦¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¶¸åÀÊ¤òÅÝ¤·¤ÆÀìÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¥Ã¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í2¿Í¤¬½¢¿²²ÄÇ½¤Ê´°Á´¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¥Ù¥Ã¥É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÆâÍÆ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Äµ¡Ç½Åª¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¹¥ê¥à¤Ê¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¼ýÇ¼¤ä¾®ÊªÆþ¤ì¤ò´°È÷¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥ó¥¯¤ÈµëÇÓ¿å¡Ê10L¡Ë¤Î¥Ý¥ê¥¿¥ó¥¯¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤Î¼êÀö¤¤¤ä´ÊÃ±¤ÊÄ´Íý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¡ÊÍ¹¦¥Ü¡¼¥É¡Ë¤ÇËä¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥®¥¢¤òÄß¤ë¤¹¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¼ýÇ¼¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÅ¸»¤Þ¤ï¤ê¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤ÇÄêÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¤¢¤¨¤ÆÅëºÜ¤»¤º¡¢ÅÅÁõ¤ÏÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅÅµ¤¤ò»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÁ°Äó¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÀÜÂ³ÍÑ¤Î12V¥×¥é¥°¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤¿³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿Àß·×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢LED¾ÈÌÀ¤ÏÈ÷¤¨¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤ò»ý¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¼ÖÃæÇñ¤Ï²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¹çÍýÅª¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖJOIN¡×¡ÊNA¡¦2WD¡Ë¤Ê¤é247Ëü9400±ß¤È¡¢°µÅÝÅª¤ÊÄã²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¥¿¡¼¥Ü¼Ö¤ä4WD¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥µ¥¤¥É¥ª¡¼¥Ë¥ó¥°ÉÕ¤¡¦¥¸¥à¥Ë¡¼´é¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ÅÍÍ¤Ç¤â365Ëü6400±ß¡ÊJOIN¡¦2WD¡Ë¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ê¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¥×¥é¥¤¥¹¥¿¥°¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥¨¥Ö¥ê¥¤¤ÎÀÑºÜÀ¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°ÁõÈ÷¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥¸¥à¥ê¥¤¡×¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤âÃæ¿È¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢Í·¤Ó¿´ËþºÜ¤Î1Âæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£