¶âÈ±¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¸ý¹È¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¡Ä
¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥Ž¥ÃæÂ¼¼Ç´å(¤·¤«¤ó¡¢60)¤òÉ×¤Ë»ý¤Á¡¢3»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»°ÅÄ´²»Ò(60)¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3Æü¤ÎÀáÊ¬¤ÎÆü¤Ë¡Ö·ò¹¯¤ÇÄ¹¼÷¤ò´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÆ¦¤Î¿ô¤¬Â¿¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤¡¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¼ÂºÝ¶âÈ±¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¼Ì¿¿¤À¤±È±¤Î¿§ÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡¡¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¿Í·Á¤òÍ§Ã£¤¬¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤À¤½¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¹õ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Ë¶âÈ±»Ñ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤è¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¶âÈ±¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥Ð¥ê¤«¤Ã¤³¤¨¤¨¡×¡ÖÀÖ¤Î¥ê¥Ã¥×¤¬¶âÈ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¶âÈ±¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¥Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¡¢25ºÐ¤Ï¼ãÊÖ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¡Ö30Âå¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤¡×¡Ö¶âÈ±¤Ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸³Ú¤·¤Þ¤Ê¤¯¤Ã¤Á¤ã¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¨¤Ã¡©´²»Ò¤É¤¦¤·¤¿¤Î¡©¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£