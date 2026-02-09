¡Ö¤®¤ã¡¼¡¼¤È¤í¤±¤ë¡×àÊ¢¸«¤»&¤Ø¤½¥ÔáÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¡¢¥®¥ã¥ë¤ß¶¯¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×
¡¡²Î¼ê¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÌÚÂ¼¥«¥¨¥é¤¬à¥®¥ã¥ë¤ß¶¯¤áá¤Î¤Ø¤½¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖàKatsina Session Presents vol.2á¡Á The return ¡Á HINA=MATSURI 2026¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£
¡¡Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ø¥¢¤ËÊ¢¸«¤»¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÊÔ¤ßÊÔ¤ß¥»¡¼¥¿¡¼¡¢¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ª¤Ø¤½¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤ò¤á¤¯¤Ã¤ÆT¥·¥ã¥Ä¤Î¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤Î´é¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¥®¥ã¥ë¤ß¶¯¤á¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡Ö¤®¤ã¡¼¡¼²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¤È¤í¤±¤ë¡×¡Ö¤Ø¤½¥Ô¥®¥ã¥ë¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¥á¥¤¥¯¤â°áÁõ¤â·ã¥«¥ï¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤Ã¤¹¤Ê¡¼¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÇ¹â¡×¡ÖGAL´¶ÄÁ¤·¤¤¤«¤é¾å¤²¡×¡Ö¤ªÊ¢½Ð¤»¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£