杉村太蔵、初当選の新人議員に本気の“忠告”「今、十分にお気を付けいただきたい」 約20年前の“料亭”発言振り返り
政治評論家でタレントの杉村太蔵が、9日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金曜 後1：55）に生出演。きのう行われた衆議院選挙で自民党が歴史的な大勝となったことを受け、新人議員に忠告した。
【動画】 高市早苗首相、流行語・年間大賞を受賞 あの発言に関しては…「賛否両論いただきました」
衆院選はきょうまでに全議席が確定。自民党は単独で定数の3分の2を超える316議席（追加公認1人を含む）を獲得する歴史的大勝。与党の日本維新の会を合わせると352議席となった。一方、中道改革連合は172議席から49議席に減らす惨敗となった。
この結果に番組MCの宮根誠司から「これだけ大勝しちゃうってことは、太蔵ちゃんが受かった以来だもんね」と声を掛けられると「太蔵ちゃんが受かった時よりも勝っています。ちなみに自民党から民主党に政権交代ときよりも勝っています」と歴史的な結果について言及した。
すると宮根からは「だからひょっとすると、『料亭行きたいって』っていう人もいっぱい出てくる可能性も…あるよね？」と杉村が2005年に26歳で衆院初当選した際の“失言”を蒸し返す形でジョーク。これに杉村は「これはですね…冗談抜きで…」と切り出すと「新人議員が何か問題をやらかすと必ず20年前の僕の映像が流れます」と恨み節。
続けて「失言ってね。法則があるんですよ。マックステンションが上がった時に出ますから。だから、今、十分にお気を付けいただきたい」と新人議員たちに熱量高く呼びかけた。
