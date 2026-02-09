日本ハムの新庄剛志監督がルーキーの活躍にうれしい悩みが生まれました。

日本ハムは8日、沖縄県名護市で阪神と練習試合を実施しました。

新庄監督は自身のInstagramで、ドラフト2位・ルーキーのエドポロ ケイン選手が4回に門別啓人投手から放ったセンターへの2塁打の動画を投稿。

新庄監督は、「ちょっと待てよ 想像を遥かに超える バッティングの柔らかさ 足の速さ シートノック動き 送球の強さ 高さ」と、エドポロ選手をベタ褒めします。

さらに新庄監督は「これは面白い選手が入ってきていい悩みが増えそうだ」と、嬉しい悩みの心境も明かしました。エドポロ ケイン選手はこの日「4番・センター」でスタメン入りすると、3打数2安打、1打点を記録していました。

大阪学院大学出身の外野手で、身長190センチ、体重102キロの右投右打のエドポロ ケイン選手。「異次元のスケール感を放つ次代を担う可能性がある右のスラッガー」と期待される逸材で、強肩を生かした中堅守備も華があると評価されています。また、兄は総合格闘家のエドポロ・キング選手です。

今後の活躍に、早くも大きな注目が集まっています。