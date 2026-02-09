『プロジェクト・ヘイル・メアリー』ライアン・ゴズリングと異星人が宇宙最大の難題に挑む！ 予告解禁
ライアン・ゴズリングが主演するSF超大作『プロジェクト・へイル・メアリー』（3月20日公開）より、主人公ライランド・グレース（ライアン）と異星人ロッキーが、絆を深めながらミッションに挑む姿を描くUS版予告編第3弾が解禁された。
【写真】人類が初めて出会う異星人ロッキーとは？ 『プロジェクト・へイル・メアリー』予告編第三弾
原作は、人気作家アンディ・ウィアーによる号泣必至のベストセラー小説『プロジェクト・へイル・メアリー』（早川書房刊）。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描く感動のSF超大作だ。
主演を『ラ・ラ・ランド』『ブレードランナー2049』『バービー』のライアン・ゴズリングが務め、『落下の解剖学』のザンドラ・ヒュラーが共演する。監督は、『スパイダーマン：アクロス・ザ・スパイダーバース』などを手掛けたフィル・ロード＆クリストファー・ミラー。
未知の原因によって、太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、全人類は滅亡する。この絶望的な危機を救う鍵が、11.9光年先の宇宙にあると突き止めた人類は、 一縷の望みをかけて宇宙船を建造。中学校の科学教師グレースを送り込む。彼は知識を武器に、“イチかバチか”のミッション＜プロジェクト・ヘイル・メアリー＞に立ち向かうことになる。
宇宙の果て、極限の孤独のなかで、グレースが出会ったのは、同じく母星を救うためにひとり奮闘する異星人ロッキーだった。 姿形、言葉も違う2人が、科学を共通言語に挑む、宇宙最大の難題。やがて育まれる種族を超えた友情の先で、2人が辿り着いた答えとは――。
US版予告編第3弾は、ライアンが登場し「最新予告をご覧下さい」と呼びかける姿からスタート。そして、ミッションの適任者が自分なのか自問自答するグレースが、異星人で天才エンジニアのロッキーと出会い、姿形や言葉の違いを超えて、絆を深めながら、それぞれの故郷を救うために共同でミッションに挑む姿が描かれている。
人類が初めて接触することになる異星人ロッキー。彼は、主人公グレースが地球から11.9光年離れた宇宙で出会う、もう一人の主役だ。岩石のようなその姿から「ロッキー」と名付けられた彼は、グレースと同じミッションを背負っていることが判明し、やがて種族を超えたバディとなっていく。原作小説のファンであれば誰もが愛さずにはいられない、物語の重要キャラクターだ。
今回の映画化にあたり、予告編でロッキーの姿が公開されると、一部のファンからは「ネタバレではないか？」という懸念の声も上がった。これに対し、原作者であり本作のプロデューサーも務めるアンディ・ウィアーは「予告に登場するロッキーが“ネタバレ”だと懸念する皆さんの、その心遣いに感謝します。でも、どうか安心してください。彼の存在は秘密の仕掛けの類ではなく、この物語のハートそのものなのです。彼はこの映画の中心です。ロッキーとの出会いは、ほんの始まりに過ぎません」とコメントを寄せている。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、3月20日より全国公開。
【写真】人類が初めて出会う異星人ロッキーとは？ 『プロジェクト・へイル・メアリー』予告編第三弾
原作は、人気作家アンディ・ウィアーによる号泣必至のベストセラー小説『プロジェクト・へイル・メアリー』（早川書房刊）。滅亡の危機に瀕した地球の運命を託された中学の科学教師が、宇宙の果てで同じ目的を持つ未知なる生命体と出会い、共に命をかけて故郷を救うミッションを描く感動のSF超大作だ。
未知の原因によって、太陽エネルギーが奪われる異常事態が発生。このままでは地球の気温は低下し、全人類は滅亡する。この絶望的な危機を救う鍵が、11.9光年先の宇宙にあると突き止めた人類は、 一縷の望みをかけて宇宙船を建造。中学校の科学教師グレースを送り込む。彼は知識を武器に、“イチかバチか”のミッション＜プロジェクト・ヘイル・メアリー＞に立ち向かうことになる。
宇宙の果て、極限の孤独のなかで、グレースが出会ったのは、同じく母星を救うためにひとり奮闘する異星人ロッキーだった。 姿形、言葉も違う2人が、科学を共通言語に挑む、宇宙最大の難題。やがて育まれる種族を超えた友情の先で、2人が辿り着いた答えとは――。
US版予告編第3弾は、ライアンが登場し「最新予告をご覧下さい」と呼びかける姿からスタート。そして、ミッションの適任者が自分なのか自問自答するグレースが、異星人で天才エンジニアのロッキーと出会い、姿形や言葉の違いを超えて、絆を深めながら、それぞれの故郷を救うために共同でミッションに挑む姿が描かれている。
人類が初めて接触することになる異星人ロッキー。彼は、主人公グレースが地球から11.9光年離れた宇宙で出会う、もう一人の主役だ。岩石のようなその姿から「ロッキー」と名付けられた彼は、グレースと同じミッションを背負っていることが判明し、やがて種族を超えたバディとなっていく。原作小説のファンであれば誰もが愛さずにはいられない、物語の重要キャラクターだ。
今回の映画化にあたり、予告編でロッキーの姿が公開されると、一部のファンからは「ネタバレではないか？」という懸念の声も上がった。これに対し、原作者であり本作のプロデューサーも務めるアンディ・ウィアーは「予告に登場するロッキーが“ネタバレ”だと懸念する皆さんの、その心遣いに感謝します。でも、どうか安心してください。彼の存在は秘密の仕掛けの類ではなく、この物語のハートそのものなのです。彼はこの映画の中心です。ロッキーとの出会いは、ほんの始まりに過ぎません」とコメントを寄せている。
映画『プロジェクト・へイル・メアリー』は、3月20日より全国公開。