オリックス・横山楓投手（２８）が、地元で「国学院大ホットライン」の強化を誓った。宮崎キャンプ休日だった９日、大学時代の２学年後輩で２１年ドラフト同期の福永奨捕手（２６）と市内でトークショー。「切磋琢磨（せっさたくま）できる後輩がいるのは本当に心強い」と笑顔を見せ、２６年に２人で達成したい目標を掲げた。

２４年の同じトークショーでは、互いが活躍した時にプレゼントを交換することを約束。同年オフに一度は戦力外通告を受けたが、２５年は育成契約から支配下復帰を果たすと、１４試合でプロ初勝利を含む２勝０敗４ホールド、防御率１・１０と飛躍の一年を過ごした。

同年にプロ初アーチを放った福永とは約束通り、プレゼントとしてスニーカーを交換した。「いい経験ができたので、糧にしたい」と、さらなる成長を目指すプロ５年目。「バッテリーを組んで、ホールドやセーブなど、数字に残るものを２人でつくっていきたい」とノルマを“グレードアップ”させた。

２５年末、大学近くの飲食店で横山楓と今季の目標について“作戦会議”したという福永も「いいところで僕も出て、楓さんも投げられたら。楓さんが投げた試合に（捕手として）受けて、楓さんに勝ちがついたら一番いい」と呼応した。女性ファンが推しを選ぶ球団の人気企画「オリメン投票」では、互いに１票ずつを入れ合うこともひそかに宣言。２人で力を合わせ、高い目標をクリアした時には、プレゼントもまた“グレードアップ”させるつもりだ。