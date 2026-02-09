元タレント森下千里氏が衆院選で当選 ハグ＆バンザイの動画を公開 宮城4区で安住淳氏を破る
自民党の森下千里氏が9日、自身のインスタグラムを更新し、前日投開票された衆議院議員総選挙での当選を報告した。
【動画】元タレント森下千里氏が衆院選で当選 ハグ＆バンザイの動画
森下氏は「このたびの選挙で当選することができました。皆さまのご支援に、心から感謝申し上げます。いただいた声を必ず国政に届け、結果でお応えできるよう、全力で働いてまいります。これからもよろしくお願いいたします」と感謝のコメント。
さらに、動画では「本当に皆様方のおかげて当確をいただくことができました。本当にありがとうございます！」と支援者らにあいさつし、抱き合い、バンザイする姿を披露した。
森下氏は、宮城4区で中道改革連合共同幹事長の安住淳氏を破った。レースクイーン、グラビア、バラエティー番組などで活躍後、2019年末に芸能界を引退。政治家に転じ、自民党に所属。2024年の衆議選では、比例東北ブロックで初当選した。
