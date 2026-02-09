M!LK佐野勇斗「友達の舞台観てきた」 “仲良し”オフショットに反響「愛が強すぎる」「仲良すぎだし微笑ましい」
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。「友達の舞台観てきた」のコメントとともに、オフショットを公開した。
【写真】「仲良すぎだし微笑ましい」佐野勇斗と“友達”らの仲良し5ショット
佐野はさらに「すごくかっこよかった」とつづり、同グループのメンバー5人で並んだ写真をアップ。リーダーの吉田仁人（26）が主演する舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE 2』をほかのメンバーと共に観劇に訪れたとみられ、佐野から吉田への“愛あふれる”カットも複数枚披露した。
この投稿にファンからは「みんなで行ってる〜!!!最高なチームだね 吉田愛が強すぎるな笑」「全員で行ったの仲良すぎだし微笑ましい」「ほんと素敵なチーム」「吉田仁人のオタクしてて可愛い」「さいこうすぎますよM!LKさん」「メンバーみんなで見に行っているのメンバー思い溢れてるところだいすきだよっ」「吉田さんかっこいいし頭ぽんぽんしてるの可愛すぎる」「相変わらずメンバーのこと友達って呼ぶ勇斗くん尊すぎる」などの反響が寄せられている。
