ＧＳＩクレオス<8101.T>が上げ幅を拡大している。午後２時３０分ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１６６０億円から１７２０億円（前期比３．９％増）へ、営業利益を３２億円から３３億円（同１１．９％増）へ、純利益を２４億円から２５億円（同６．０％増）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を１００円から１０２円（前期９７円）へ引き上げたことが好感されている。



インナー用機能糸・生地の取引や塗料原料の取引、アウター事業で生地の輸出販売が堅調に推移していることに加えて、不採算事業からの撤退やトリアセテート繊維事業の稼働が進展していることなども利益押し上げに貢献する。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１３０７億４００万円（前年同期比９．６％増）、営業利益２７億５６００万円（同５．５％増）、純利益２０億７２００万円（同１７．０％増）だった。



同時に上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４４％）、または７億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は２月１０日から１０月３１日までで、東京証券取引所の自己株式立会外買付（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）を含む市場買い付けにより取得する。



