Íß¤·¤¤¤Î¤ÏÂÎ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥×¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¿´¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
·ëº§20Ç¯ÌÜ¡¢43ºÐ¤Î¼çÉØ¡¦¸ÕÅí¡Ê¤¯¤ë¤ß¡Ë¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ÎÆ¯¤¯Í§¿Í¤¿¤Á¤¬¥¥é¥¥é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Í£°ì¤Î¼«¿®¤À¤Ã¤¿¡ÖÊì¿Æ¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤¬¡¢Â©»Ò¤ÎÉÔÅÐ¹»¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤é¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â©»Ò¤ÎÁêÃÌ¤ò¤·¤¿¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê°ìÈÖ¿É¤¤¤È¤¤ËÉ×¤ÏÌ£Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤à¤·¤íÀÕ¤á¤Æ¤¤Æ¡¢¿´¤ÏÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¸ÉÆÈ´¶¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£
½ÏÇ¯É×ÉØ¤ÎÉÔÃç¡¢ÃæÇ¯¥¯¥é¥¤¥·¥¹ÌäÂê¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤¤ëÊì¤¿¤Á¤¬¿´¤ËÈë¤á¤¿³ëÆ£¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¬¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¥»¥ß¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
