東陽倉庫 <9306> [東証Ｓ] が2月9日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比7.6％増の13.3億円に伸びた。

併せて、通期の同利益を従来予想の13億円→15億円(前期は14.9億円)に15.4％上方修正し、一転して0.3％増益見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の4億円→6億円(前年同期は8億円)に49.9％増額し、減益率が49.9％減→25.0％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比20.4％減の4.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の5.5％→4.8％に悪化した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025年５月12日に公表しました業績予想に対し、投資有価証券売却益（特別利益）の増加等により通期連結業績予想を修正するものであります。 なお、上記の業績予想等は、現時点において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により予想値と大きく異なる可能性があります。

