¾¼ÏÂ¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï6¡óÁý±×¤ÇÃåÃÏ
¡¡¾¼ÏÂ¥Ñ¥Ã¥¯¥¹ <3954> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ5.8¡óÁý¤Î14.1²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î15.4²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï91.7¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î77.5¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ56.0¡ó¸º¤Î1.2²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.1¡ó¸º¤Î4.8²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.4¡ó¢ª6.6¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ56.0¡ó¸º¤Î1.2²¯±ß¤ËÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.1¡ó¸º¤Î4.8²¯±ß¤Ë¸º¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î7.4¡ó¢ª6.6¡ó¤Ë°²½¤·¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹