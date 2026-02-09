£Ó£Ð£Ë¡¢10-12·î´ü(3Q)·Ð¾ï¤Ï29¡óÁý±×¡¢º£´üÇÛÅö¤ò5±ßÁý³Û½¤Àµ
¡¡£Ó£Ð£Ë <7466> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î9Æü¸å¾ì(15:00)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ18.9¡óÁý¤Î30.3²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î36²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤Ï84.3¡ó¤ËÃ£¤·¡¢5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î74.2¡ó¤â¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ44.3¡ó¸º¤Î5.6²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤à·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅö¤ò½¾Íè·×²è¤Î68±ß¢ª73±ß(Á°´ü¤Ï60±ß)¤ËÁý³Û½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ29.0¡óÁý¤Î10.8²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î4.7¡ó¢ª5.1¡ó¤Ë²þÁ±¤·¤¿¡£
