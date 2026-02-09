７日のミラノ・コルティナオリンピックスキージャンプ女子個人ノーマルヒル（ＨＳ１０７メートル、Ｋ点９８メートル）で、丸山希（北野建設）が９７メートルと１００メートルを飛び、合計２６１・８点で銅メダルを獲得した。

２０１８年平昌（ピョンチャン）大会３位の高梨沙羅（クラレ）は合計２３８・９点で１３位、勢藤優花（オカモトグループ）は１４位、伊藤有希（土屋ホーム）は１７位だった。

◇

７日のスキージャンプ女子個人ノーマルヒル（ＮＨ）で銅メダルに輝いた丸山希（北野建設）は、助走での低い姿勢を生かした強さが光った。近年は斜面が緩やかな台が主流で、踏み切り時に「圧」を感じにくい。しっかりと反発するためには、重心をより低く保つ必要がある。助走での姿勢の低さは勝利への必須条件と言える。

では、上位３人のメダルの色を分けた要因は何か。

ＮＨではラージヒル（ＬＨ）に比べ、一つのミスが命取りとなる。滞空時間が短く、助走から踏み切りでミスをすると空中で修正する暇がないからだ。メダルを狙える立場だと、慎重になり過ぎてしまいがちだ。

丸山は今季ワールドカップ（Ｗ杯）で６勝しており、金への期待も高かった。この日の動きはいつも通りだったが、少しだけ小さく見えた。Ｗ杯１３勝で本命だったプレブツ（スロベニア）も同様だ。普通に飛べば五輪のメダルが取れると思えば、どうしても慎重になる。一方で、金メダルのストロム（ノルウェー）は今季Ｗ杯で４番手と「追う立場」にいたからこそ、大胆に飛べたのだろう。

丸山は五輪初出場で念願のメダルを手にして、気持ちは楽になったはず。次はトップだけを目指して飛べる。１５日の個人ＬＨへ向けて、いいスタートを切った。（斎藤浩哉＝長野五輪団体金メダリスト）