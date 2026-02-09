『スーパーガール』クリプト再登場 “スーパー”かわいい子犬ビジュアル＆最新映像公開
新生DCユニバース（DCU）の最新作として今夏公開予定の映画『スーパーガール』から、“スーパードッグ”クリプトとスーパーガールの“初めての出会い”を描いた最新映像と、“スーパー”かわいいスペシャルビジュアルが解禁された。
【動画】スーパーガールとクリプト、出会いのシーン
DCスタジオ共同CEOのジェームズ・ガンが再構築を進めるDCUの新章として製作される本作は、昨年公開の映画『スーパーマン』の次なる物語。監督は『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』『クルエラ』で知られるクレイグ・ギレスピーが務め、スーパーマン／クラーク・ケントの従妹（いとこ）、スーパーガール／カーラ・ゾー＝エル役をミリー・オールコック、宇宙最凶の賞金稼ぎロボ役をジェイソン・モモアが演じる。
今回公開された映像は、アメリカンフットボールの最高峰「スーパーボウル」のカウンタープログラムとして同日に放送された子犬の祭典「パピーボウル」にてお披露目されたもの。
クリプトは前作『スーパーマン』にも登場し、スーパーマンと共に敵と戦い、驚異的なパワーとスピード（と可愛さ）を披露。その活躍からスーパーマンの“最強の相棒”であり愛犬かと思われていたが、ラストで実の飼い主がスーパーガールであることが明かされ大きな話題となった。
外見こそ愛らしいものの、地球上の犬ではないことがその身体能力の高さからも明白。しかし、出自や背景は謎に包まれているクリプト。映像では、子犬だった頃のクリプトとカーラの出会いが描かれ、寄り添う姿や元気に吠える様子から、二人の絆の始まりが垣間見える内容となっている。
あわせて、クリプト（子犬ver.）のスペシャルビジュアルも到着。純白の毛並みと片耳だけが垂れたチャームポイントは子犬のころからあったようだ。おなじみの“Sマーク”付きの首輪に、パピーサイズの体全体がすっぽり収まる姿が“スーパー”かわいい。また、「この犬に要注意」というキャッチコピーも添えられており、愛らしい見た目とは裏腹に秘められた能力への期待も高まる仕上がりとなっている。
