俳優の天海祐希さん（58）が、9日放送の『しゃべくり007』に出演。2005年に放送されたドラマ『女王の教室』の“元教え子”キャストと21年ぶりに再会しました。

『女王の教室』で天海さんが演じた阿久津真矢は、絶対的な権力でクラスを支配し、厳しい現実をたたき込む冷徹な教師。当時の撮影について、天海さんは「生徒さん同士が仲良くなるのはいいけど、私はずっと一言もしゃべれなかった」と振り返り「嫌われてもいいって思ってました」、「私がブレたら、彼ら（子役）のお芝居がうまく引き立たない」と、カメラが回っていない場面でも徹底して役に入り込んでいたことを明かします。さらに、「本当は皆さんとたくさん話したかった」と、当時の心境を告白する場面も。

■「一切みんなでおしゃべりとかはなかった」 “元教え子”キャストが明かす撮影の裏側

スタジオには、8人の“元教え子”キャストが登場。当時について「一切みんなでおしゃべりとかはなかった」と話し、「すれ違って“おはようございます”って言っても、（天海さんは）笑わずに“おはよう”って」と、撮影中の緊張感を振り返ります。その一方で「名前を呼ばれただけで本当にうれしかった」と、天海さんが憧れと尊敬の存在だったことも明らかになります。

作品は20％超えの高視聴率を記録しますが、その苛烈な内容にクレームが殺到したことも。しかし天海さんは「絶対にいつか受け入れてもらえるはず」、「こんなにみんな頑張ってるんだから」と撮影に臨んだ覚悟を語り、“元教え子”たちも、街中でサインを求められたことなど、当時の反響を振り返ります。

さらに番組では、溺愛しているという弟の協力で天海さんの素顔が明らかに。家族の思い出や意外すぎる一面が明かされます。

天海さんが出演する『しゃべくり007』は、日本テレビ系で9日午後9時から放送です。