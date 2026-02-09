2月7日、歌手でタレントの鈴木亜美が、自身のInstagramを更新。近影を公開し、話題となっている。

鈴木は、《FC東京vs 鹿島アントラーズ ハーフタイムショーに出演させていただきました》と、同日におこなわれたサッカーJ1リーグのFC東京対鹿島アントラーズ戦で特別ライブを開催したことを報告。《雪の中でしたがみなさんの熱気が凄かったです》と、大雪が降るなか、白熱した戦いが繰り広げられたことを明かした。

「同日のオフショットを複数枚公開した鈴木さん。1枚目の写真には、FC東京の公式マスコットキャラクター『東京ドロンパ』とのツーショットをアップ。そこに写る鈴木さんは、FC東京の青いユニフォームを着用し、白のミニスカート姿を披露していました」（芸能プロ関係者）

足元は黒の厚底スニーカーと、ルーズソックスを着用し、ギャル風なスタイルとなっていた。そんな鈴木の姿にファンは反応。コメント欄には、美脚を見せる鈴木への絶賛の声が多数上がっていた。

《ママに見えん、流石》

《ミニスカートまだ全然いけますね スタイル維持しててすごいな》

《本当に44歳なの？》

40代とは思えない抜群のスタイルでミニスカートを着こなす姿に、驚きの声が止まらないようだ。

「この日、自身の代表曲『BE TOGETHER』を披露した鈴木さん。気温は2度と寒く、選手がコートを着て見守るなか、鈴木さんはTシャツミニスカートで登場。寒さを感じさせないパフォーマンスを披露しました。会場ではサポーターが写真を撮ったりするなど、大盛り上がりとなっていました」（スポーツ紙記者）

さすがのプロ根性を見せた鈴木。そんな鈴木は、2016年に7歳年下の一般男性と結婚し 、2017年に第1子、2020年に第2子、2022年に第3子を出産、3児の母でもある。忙しい育児の合間にも、プロとしてのケアを怠らないと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「鈴木さんは、平日はほぼ毎日ジムに通っているといい、30分ほどのトレーニングと15分ほどのサウナで汗を流しているそうです。毎日の習慣を大切にしていて、アイドル時代から体型はほぼ変わっていませんね。子育ての合間のリフレッシュにもなっていて、心身ともにケアできているのでしょう」

高いプロ意識は、ママになっても変わらないようだ。