BTS・RM、肉体美際立つ筋トレ中ショット話題「タトゥー？」「彫刻のような美しさ」
【モデルプレス＝2026/02/09】BTS（ビーティーエス）のRM（アールエム）が2月8日、自身のInstagramを更新。ジムでトレーニングに励む姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】BTSメンバー「タトゥー？」鍛え上げられた上腕のぞくトレーニングウェア姿
RMは自撮りやレッスン中だと思われる写真など、オフショットを多数投稿。引き締まった筋肉が際立つタンクトップにショートボトムス姿でトレーニングに励むモノクロショットも公開し、ダンベルを持つ右手首に黒い影がのぞいている。
この投稿には「レベチ」「衝撃的な肉体美」「美しいです」「彫刻のような美しさ」「タトゥー？」「カッコ良すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】BTSメンバー「タトゥー？」鍛え上げられた上腕のぞくトレーニングウェア姿
◆RM、鍛え上げた肉体美を披露
RMは自撮りやレッスン中だと思われる写真など、オフショットを多数投稿。引き締まった筋肉が際立つタンクトップにショートボトムス姿でトレーニングに励むモノクロショットも公開し、ダンベルを持つ右手首に黒い影がのぞいている。
◆RMの投稿に反響
この投稿には「レベチ」「衝撃的な肉体美」「美しいです」「彫刻のような美しさ」「タトゥー？」「カッコ良すぎる」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】