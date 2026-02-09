ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ビッグエアで、木村葵来選手が金メダル、木俣椋真選手が銀メダルを獲得、2026年2月9日の「羽鳥慎一モーニングショー」（テレビ朝日系）でも盛り上がったのだが、司会の羽鳥アナもコメンテーターの石原良純さん（タレント）、玉川徹さん（ジャーナリスト）もこの競技はまるで素人で、ゲスト解説のスノーボード選手の宮村結斗さんも珍質問を受けて大笑いとなった。

石原「空中で何回回ってるのかわかるの？」

ビッグエアは地上60メートル近いジャンプ台をスノーボードで滑り降り、空中に飛び出して回転数や高さなどの技（エア）を競う。

まず、「（回転しているときに）4回回って、5回回って、6回回ってってわかるの」と、石原さんが頓珍漢な質問。羽鳥アナも「数えてんの？」と興味津々である。

宮村さんは「いや、それが、僕もよくわからなくて......。頭じゃなくて、体の感覚で、いま空中のこのへんだなっというところ（しかわかりません）」と答えに戸惑っている。

続く玉川さんの質問に、宮村さんはさらにズッコケた。「木村選手は丸刈りなんだなあと思って。（スノーボーダーは）髪形とかものすごくこだわりを持っている感じがして、ドレッド（パーマをかけて髪を束にする）みたいなのがあったりして。もしかして、これから丸刈り、流行るんですか」

宮村さんは「流行らないと思います。僕の中では彼一人ですね」と即答し、スタジオは爆笑となった。

羽鳥「無でくるくる回る感じですか」

羽鳥アナも「回っているときに何考えているんですか」と、これまた素人丸出しの質問。「基本、うまくいっているときは無のことが多いですね。むしろ、思考が入ってしまうと、雑念になるので、その一瞬の狂いで着地が回りすぎたりするので」と、宮村さんはもっと競技のことを聞いてほしそうだったが、羽鳥アナは構わず「無でくるくる回る感じですか。もうよくわからない。すごすぎて」

モーニングショーでは、自称ど素人のコメンテーターたちのスポーツ談議が名物コーナーになっている。

（シニアエディター 関口一喜）